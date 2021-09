Afghanistan, Austria: “Non possiamo permetterci accoglienza”

La dichiarazione del cancelliere.

“La nostra posizione è realista: l'integrazione degli afghani è molto difficile e richiede un dispendio di energie che non possiamo permetterci. Con più di 44mila afghani entrati nel nostro Paese in questi anni, l'Austria ospita già la quarta più grande comunità afghana nel mondo, se consideriamo la distribuzione di migranti per numero di abitanti.Ci sono ben più rifugiati afghani che vivono da noi, rispetto a quanti abbiano preso l'Italia o agli altri Stati Ue. Solo quest'anno, da noi sono arrivati circa 8.000 rifugiati, di cui un quinto da Kabul, attraverso la rotta balcanica tutt'ora aperta''.Lo dichiara il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, in un’ intervista al quotidiano ‘ La Stampa’.