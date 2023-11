Alluvione in Toscana: il bilancio sale a sei morti

Sale a sei il bilancio delle vittime per l'alluvione che ha colpito la Toscana. I decessi sono avvenuti a Montemurlo (Po) e Rosignano (Li).Più di mille interventi si sono resi necessari a Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Carmignano, Prato, Montemurlo, Quarrata, e nelle province di Pisa e Livorno.A Pontedera, l'Ospedale è tornato accessibile, mentre è ancora in corso l'intervento per ristabilire l'accessibilità a quello di Borgo San Lorenzo e al Pronto Soccorso di Prato.Le scuole sono rimaste chiuse in moltissime cittadine, tra cui anche Fucecchio, Empoli, Barberino del Mugello e Borgo San Lorenzo, Campi, Sesto e Calenzano, Marradi, Firenzuola e Montelupo.Il maltempo, intanto continua ad imperversare, con raffiche di vento fino a 100-120 km/h sull'Appennino e fino a 80-100 km/h lungo la costa.Sono state registrate rotture degli argini lungo il fiume Bisenzio a Santa Maria a Campi, lungo il fiume Marina a Villa Montalvo, sul Fosso Reale, lungo il fiume Agna a Montale, lungo la Stella a Casini di Quarrata, lungo il Bardena e lungo il torrente Iolo. E' stato, inoltre, riscontrato un calo del livello dell'acqua per l'Ombrone Pistoiese e il Bisenzio, ma la situazione resta, in ogni caso, difficile.Secondo quanto riferisce la Sala della Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, il maltempo ha causato molte situazioni di difficoltà. In nottata, sono iniziate le operazioni di soccorso alla popolazione, condotte dalle strutture operative coordinate dalle autorità di Protezione Civile.