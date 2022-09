Alluvione Marche: recuperato lo zainetto del piccolo Mattia

E' stato individuato e recuperato ieri lo zainetto scolastico del piccolo Mattia Lucoli, il bimbo di 8 anni disperso per l'alluvione che giovedì sera ha dilaniato il Senigalliese, in provincia di Ancona.Lo zainetto è stato trovato a quasi 8 km di distanza dal punto in cui il piccolo è stato travolto dalla piena del fiume Misa, che lo ha strappato alle braccia della madre Silvia Mereu, tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa, ma il punto in cui è stato trovato potrebbe anche non essere un indizio per individuare il bambino.Il padre, Tiziano Luconi, che è sempre presente sul posto dove si svolgono le ricerche, continua a sperare: "Il ritrovamento dello zaino di Mattia? Una stilettata, un fulmine a ciel sereno", ha detto. "La speranza non la lascio mai, anche oggi anche se il tempo non è dei migliori, spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perché si è impaurito ed è fuggito da qualche parte, io continuerò sempre, tornerò in quell'inferno ma lo trovo vivo".