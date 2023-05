Alta Moda. Gaetano Aloisio: “Porteremo in Italia i sarti più famosi del mondo”

Si è tenuta nella meravigliosa Sala della Regina di Palazzo Montecitorio la conferenza stampa di presentazione dell’Intergruppo Moda Italiana con l’Accademia Nazionale dei Sartori. In questa occasione è stato presentato dal Maestro Gaetano Aloisio, Presidente dell'Accademia Nazionale dei Sartori, il 39° Congresso della "World Federation of Master Tailors" che si svolgerà a Biella dal 31 luglio al 5 agosto 2023.

La WFMT, World Federation of Master Tailors, è la più importante associazione al mondo, che raccoglie i migliori sarti al mondo, dagli Stati Uniti al Giappone. Alla Federazione appartengono sarti europei, asiatici e americani. In Italia, si sono già svolti 7 congressi e tutti a Roma, nel 1954, 1975,1983, 1995, 2011. A Treviso, invece, nel 2003, e a Verona 2019. Quest’anno il 39mo Congresso della WFMT si terrà a Biella, a due anni dal precedente appuntamento svoltosi sempre in Italia. Ancora una volta a significare come l’Italia sia al centro della sartoria mondiale. Al Congresso parteciperanno più di 250 sarti provenienti da 28 paesi. L’Italia sarà rappresentata dall’Accademia Nazionale dei Sartori, la più antica associazione di categoria al mondo essendo stata fondata nel 1575.

Il Maestro Gaetano Aloisio, Presidente dell’Accademia e Vice Presidente del WFMT, è da oltre trent’anni un punto di riferimento per gli amanti dell’eleganza sartoriale. È infatti l’ambasciatore del “su misura” italiano nel mondo. Vincitore delle Forbici d’Oro nel 1986 e Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2011. “L’abito deve riflettere la personalità di chi lo indossa”. È questa la filosofia del Maestro, che offre ai suoi clienti, siano Capi di Stato, Reali, imprenditori o semplici appassionati dell’eleganza, una esperienza unica, dove l’abito diventa parte integrante della propria vita.

La sartoria italiana è riconosciuta in tutto mondo come un’eccellenza: la sfida di questi anni sarà quella di traghettare la figura del sarto verso una dimensione più manageriale e d’impresa. Il comparto della moda in Italia è un settore in crescita, le esportazioni sono aumentate grazie anche ad una rete di internazionalizzazione molto forte che può garantire uno sviluppo e un futuro di successo.

L’Accademia Nazionale dei Sartori si muove esattamente in questa direzione: lo slancio e la visione del Presidente Gaetano Aloisio sono indirizzati alla formazione di giovani sarti che siano imprenditori e manager oltre che artigiani eccellenti. “Non servono solo sarti – ha detto il Presidente Gaetano Aloisio – ma veri e propri professionisti al passo con i tempi. Le opportunità sono molte ma bisogna agire in fretta per dare una risposta forte al mercato globale”

Il ruolo dell’Accademia Nazionale dei Sartori è quindi duplice: da una parte formare le generazioni future dall’altra sostenere e promuovere la sartoria italiana riconosciuta come autentico made in Italy grazie anche ad altre importanti iniziative come il Concorso Forbici d’Oro che si terrà a Roma dal 26 al 30 maggio. La volontà del maestro Gaetano Aloisio di portare il 39° Congresso della WFMT in Italia, a Biella, ha esattamente questo fine: sottolineare davanti al mondo l’identità della sartoria italiana in un luogo simbolo della produzione tessile per creare un legame sempre più forte e sinergico tra tutti gli attori di questo comparto. Il Congresso prevede convegni tematici, sfilate, visite alle grandi tessiture del territorio biellese, competizioni tra i sarti e sfilate.

Alla conferenza stampa hanno partecipato l’onorevole Fabio Pietrella, deputato in X e XIV Commissione, nominato Consigliere per la moda del Ministro Urso. Il Senatore Ivan Scalfarotto, senatore in II Commissione.L’Assessore Elena Chiorino, assessore della regione Piemonte – Istruzione, lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario, l' Assessore Alessia Cappello, Assessore del Comune di Milano – sviluppo Economico e Politiche del lavoro in collegamento da Milano e l' Assessore Barbara Greggio, assessore del Comune di Biella – Commercio e Sviluppo Economico, attività Produttive, Turismo, Montagna, Unesco, Gemellaggi, Urbanistica Commerciale.

Appuntamento dunque a Biella con il meglio del Made in Italy nel mondo.