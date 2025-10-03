Alzheimer e rette Rsa, Codacons: stop a pagamenti, sono spada di Damocle sugli italiani

"Cronaca Giudiziaria: il dramma di migliaia di persone nel nostro Paese, con un famigliare ricoverato in R.S.A. affetto da Alzheimer o altre gravi patologie neurodegenerative è sempre più diffuso.

E ancora non si vede una via d'uscita, nonostante ormai sul tema la giurisprudenza italiana è chiara. Sentenza dopo sentenza, giudici di prime cure fino alla Cassazione hanno stabilito che le spese per i ricoveri sanitari in RSA devono essere a carico del SSN".

Lo rende noto il Codacons.

"Tra i provvedimenti ricordiamo: Corte di Cassazione (26943/2024), Consiglio di Stato (3074/2025) Tribunale di Grosseto (152/2025) e Corte d’Appello di Milano (1644/2025)", ricorda.

"Sono solo gli ultimi in ordine di tempo - afferma il Presidente Nazionale di Codacons, Avv. Marco Donzelli - in realtà il quadro è costante ormai da almeno 5 anni, fatti di un susseguirsi di provvedimenti emessi da Tribunali, Corti d'Appello e anche numerose sentenze della Corte di Cassazione, tutti che hanno affermato pienamente questo diritto per le famiglie italiane".