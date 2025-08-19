Hai dimenticato la password? Clicca qui
Martedì 19 Agosto 2025
Antonio Calajò “Il cordoglio di Rai Senior per Pippo Baudo è infinito”

Dopo l’Ad della Rai Giampolo Rossi è oggi il Presidente Nazionale di Rai Senior che ricorda la figura di Pippo Baudo e manifesta alla famiglia Baudo e al paese natale del famoso presentatore il cordoglio unanime di Rai Senior.

di Pino Nano
Martedì 19 Agosto 2025
Roma - 19 ago 2025 (Prima Pagina News)

Dopo l’Ad della Rai Giampolo Rossi è oggi il Presidente Nazionale di Rai Senior che ricorda la figura di Pippo Baudo e manifesta alla famiglia Baudo e al paese natale del famoso presentatore il cordoglio unanime di Rai Senior.

Domani, mercoledì 20 agosto, dalle 15.30 alle 18.10, il Tg1 trasmetterà in diretta le esequie di Pippo Baudo dalla Chiesa di Santa Maria della Stella a Militello Val di Catania, paese di origine del conduttore televisivo, per come lo stesso Pippo Baudo aveva chiesto che si facesse.

Per il grande conduttore televisivo sarà dunque il ritorno definitivo a casa, il ritorno alle origini, al suo paese natale, tra la sua gente di sempre, e soprattutto nella cappella di famiglia.

“Ma nessuno meglio di lui aveva un concetto della famiglia così alto e così nobile, quasi austero e pieno di sentiment – commenta lo stesso Presidente di RAI Senior Antonio Calajò- Vorrei manifestare alla famiglia Baudo, alla sua comunità di origine, e al Paese che lo ha amato così tanto e per oltre mezzo secolo, la vicinanza e l’affetto di tutti noi di RAI Senior, una generazione che è cresciuta con lui, seguendolo in televisione ma soprattutto conoscendolo personalmente nei nostri studi di produzione televisiva, una icona di come si fa televisione moderna e al servizio del pluralismo, e soprattutto storico punto di riferimento imprescindibile per chi oggi si occupa di RAI e di informazion pubblica.

Antonio Calajò va ancora oltre il semplice giudizio professionale sul ruolo storico di Pippo Baudo nella RAI e dice: “Con Pippo Baudo scompare un amico dell’Italia, un grande professionista della nostra azienda pubblica, e soprattutto un uomo che considerava la RAI la sua casa principale, e per questa casa lui ha dedicato tutta la sua vita. Come dimenticare le mille volte che in televisione ringraziava le maestranze che lavorano con lui, ma quello era il segno della sua classe, del suo stile, della sua educazione, del suo attaccamento alla grande famiglia RAI”.

“Noi di RAI Senior -conclude Antonio Calajò- lo porteremo nel nostro cuore sempre e fino alla fine, perché lui era anche tutti noi, e noi oggi ci sentiamo in qualche modo parte integrante di quella che per oltre 50 anni era stata la sua vera famiglia. Addio Pippo, e ben tornato oggi nella tua terra natale tra i profumi di Sicilia e gli odori che tanto ti erano stati cari per tutta la vita”. 


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

