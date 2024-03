Arcadia Index: Coinvolgimento digitale, Elly Schlein sorpassa Giorgia Meloni

Elly Schlein 8,32, Giorgia Meloni 8,10, Matteo Salvini 6,75. È questo il podio della speciale classifica dell'ultimo Arcadia Index relativo al periodo 15 febbraio - 15 marzo. "L'indice del coinvolgimento - sottolinea Arcadia - abbraccia gli ultimi trenta giorni caratterizzati da una forte polarizzazione non solo online ma anche dei fandom per la coincidenza di due tornate elettorali, il 25 febbraio in Sardegna e il 10 marzo in Abruzzo".Il punteggio di Arcadia Index è calcolato in considerazione della capacità dei big della politica di coinvolgere i follower attraverso i contenuti pubblicati sui loro profili social. Altro elemento tenuto in considerazione per stilare la graduatoria è poi l’ampiezza delle rispettive fanbase. "Rispetto alla rilevazione del mese di gennaio - si legge nell'analisi di Arcadia - c’è stato un incremento da parte di Elly Schlein che ha superato, seppur di pochissimo, il coinvolgimento di Giorgia Meloni. La segretaria dem ha sfruttato l’onda emotiva delle manifestazioni di Pisa (giovani e manganellate), poi il successo elettorale di Alessandra Todde in Sardegna e infine la notizia della morte del dissidente russo Navalny. Giorgia Meloni conserva comunque un punteggio molto alto che le consente di mantenere vivo il legame con i propri follower e di staccare di oltre un punto percentuale il leader della Lega, Matteo Salvini".Dietro a Schlein, Meloni e Salvini, figurano Carlo Calenda, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte, Riccardo Magi, Angelo Bonelli, Antonio Tajani e Matteo Renzi. "L’indice del coinvolgimento digitale - spiega l'agenzia di comunicazione di Domenico Giordano - tiene conto di quattro diversi parametri di monitoraggio ai quali è stato attribuito un peso specifico nel periodo di riferimento del censimento e in considerazione delle diverse consistenze dei fandom (numero di follower). Dei quattro parametri estrapolati per l’elaborazione dell’indice, tre sono relativi alle performance che gli account e le pagine dei leader hanno ottenuto sulle piattaforme Facebook, Instagram e X. In particolare per ogni leader sono state censite le percentuali dei nuovi follower, dell’engagement del canale e della post interaction. Accanto a questi primi tre parametri si è tenuto conto del sentiment digitale, sempre su base mensile, ovvero della percentuale di documenti, che a partire dalla keyword nominativa, contiene un’opinione positiva e negativa".