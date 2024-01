Arcobaleno, il ristorante a Portocannone che porta sorriso e buon gusto.

È in un piccolo paese del Molise, Portocannone che si può trovare il piacere della buona tavola, del gentil rispetto e dei sapori che ci accompagnano nei ricordi incastrati lì tra le papille gustative di un tempo, quando si veniva in paese e ci si riuniva intorno ad un tavolo per volersi bene e mangiare i piatti fatti con ingredienti freschi, della terra, dell’orto vicino o della carne di quel pastore che ci salutava sempre.Al ristorante Arcobaleno di Milena e Antonio è questa l’arte del saper stare a tavola, tra una chiacchiera, un bicchiere di buon vino rosso e quegli antipasti che non finiscono mai, il pane bruschettato che riscalda animo e ambiente, il prosciutto che odora di carne e non di cartone come nelle grandi distribuzioni, la pasta in quantità sempre abbondante perché il motto di Antonio è:” Noi facciamo da mangiare per le persone grandi”.Un posto di pace e serenità, dove si può ridere e si può amare ogni persona che entra perché non sarà mai distante ma si metterà a parlare con te dopo cinque minuti.Un luogo per tutti che non poteva scegliere nome migliore. Arcobaleno, dove anche una giornata grigia diventa sempre colore con la cucina attenta di Milena e il buonumore di Antonio.