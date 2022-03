Aria di San Daniele, viaggio a tappe nel gusto

Un viaggio a tappe, una festa itinerante, un tour enogastronomico che tocca alcune delle più belle e iconiche città italiane: è Aria di San Daniele, la manifestazione che vede protagonista il San Daniele DOP.

Quinta edizione per il tour del San Daniele DOP

Il format itinerante porta in giro l’atmosfera festosa e lo spirito conviviale che caratterizza un evento ormai tradizionale in Friuli, che prende il nome di “Aria di Festa” e si svolge da 35 anni nella cittadina di San Daniele del Friuli, dove il prosciutto viene prodotto ancora oggi secondo il metodo della tradizione.

Aria di San Daniele, che nel 2022 arriva alla sua quinta edizione, ha l’obiettivo di far conoscere l’eccellenza di questo prodotto anche al di fuori della sua Regione di origine, permettendo a tutti gli italiani di gustarne la sua bontà. In tutte le tappe, infatti, sarà possibile degustare gratuitamente il San Daniele DOP, che verrà proposto affettato a macchina o a mano da tagliatori esperti, e abbinato a cibi e vini del territorio.

Aria di San Daniele 2022, il percorso

Si parte il 22 marzo da Roma, toccando nel corso dei mesi successivi tutta la Penisola, un viaggio gastronomico che si snoda attraverso locali selezionati e ristoranti dei territori.

Il tour comincia da Roma, città-simbolo del made in Italy per antonomasia: qui si terranno le prime due tappe primaverili di Aria di San Daniele. Il viaggio itinerante toccherà poi tutte le principali città d’Italia, di Regione in Regione: Torino, Bergamo, Milano, Verona, Bari, Napoli e Palermo, per concludersi in Sicilia alla fine di novembre.

Inoltre, nei mercoledì del mese di luglio, le principali metropoli italiane (Roma, Napoli, Milano e Torino) ospiteranno gustosi picnic, ovviamente a base di San Daniele DOP.

Sul sito dedicato agli eventi del Prosciutto di San Daniele è possibile seguire il percorso di Aria di San Daniele 2022 e scoprire tutte le location che ospiteranno le serate evento.

Pronti a partecipare e scoprire tutto il gusto del San Daniele DOP? Non vi resta che partecipare ad uno di questi numerosissimi eventi food!