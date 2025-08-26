Auto, Dr Automobiles: gli investimenti in Molise aumentano a 70 mln

Dr Automobiles Groupe ha deciso di aumentare da 50 a 70 milioni di euro l'investimento nel polo di Macchia d'Isernia, in Molise. Lo ha reso noto la stessa casa automobilistica, aggiungendo che sono in fase di partenza "i lavori di riconversione" del sito ex Saxa Gres di Anagni, rilevato ai primi d'agosto.

L'investimento a Macchia d'Isernia, riferisce una nota, era stato annunciato all'Expo di Osaka, in Giappone, ma "in quell'occasione l'Ad di Dr aveva parlato di 50 milioni di euro. A distanza di poco più di un mese il gruppo Dr ha previsto un upgrade di 20 milioni di euro, resosi necessario per sostenere un ulteriore nuovo ed importante progetto che sarà annunciato a breve".

Secondo quanto prevede il progetto, in Molise ci saranno la costruzione di nuovi impianti, l'impiego di 300 addetti e la produzione completa di nuovi modelli.

Il sito di Anagni, prosegue la nota, "sarà ora destinato ad alcune delle attività che il gruppo Dr già svolge presso il proprio quartier generale di Macchia d'Isernia. Ad Anagni saranno impiegati anche 67 lavoratori della Saxa Gres che sono stati assorbiti da Dr".

Il sito frusinate, collocato a ridosso dell'A1 e servito da uno scalo ferroviario, è strategicamente importante nei piani di ulteriore espansione di Dr.

"Siamo davvero felici di aver raggiunto questo obiettivo. È stato un grande lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti - spiega l'Ad, Antonella Tortola - che speriamo possa rappresentare un'opportunità di sviluppo per il nostro gruppo ma anche di crescita per un'area industriale storicamente importante, soprattutto per l'automotive, come quella della provincia di Frosinone".

Al momento, Dr Autmobiles Groupe ha in gestione 7 brand e 28 carline. Al 2024, detiene una quota del mercato italiano delle auto private del 2,56% e ha chiuso il primo semestre di quest'anno con ricavi in crescita del 41% su base annuale. "I piani di espansione non riguardano solo l'Italia, ma anche i mercati esteri. La divisione estero di Dr si sta occupando dell'atterraggio in Spagna, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Grecia attraverso l'apertura di concessionari o la nomina di distributori diretti di tutti i marchi del gruppo", conclude la nota.