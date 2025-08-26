Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 21:03
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Auto, Dr Automobiles: gli investimenti in Molise aumentano a 70 mln
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Auto, Dr Automobiles: gli investimenti in Molise aumentano a 70 mln

"In partenza i lavori di riconversione dell'ex Saxa Gres di Anagni".

(Prima Pagina News)
Martedì 26 Agosto 2025
Isernia - 26 ago 2025 (Prima Pagina News)

"In partenza i lavori di riconversione dell'ex Saxa Gres di Anagni".

Dr Automobiles Groupe ha deciso di aumentare da 50 a 70 milioni di euro l'investimento nel polo di Macchia d'Isernia, in Molise. Lo ha reso noto la stessa casa automobilistica, aggiungendo che sono in fase di partenza "i lavori di riconversione" del sito ex Saxa Gres di Anagni, rilevato ai primi d'agosto.

L'investimento a Macchia d'Isernia, riferisce una nota, era stato annunciato all'Expo di Osaka, in Giappone, ma "in quell'occasione l'Ad di Dr aveva parlato di 50 milioni di euro. A distanza di poco più di un mese il gruppo Dr ha previsto un upgrade di 20 milioni di euro, resosi necessario per sostenere un ulteriore nuovo ed importante progetto che sarà annunciato a breve".

Secondo quanto prevede il progetto, in Molise ci saranno la costruzione di nuovi impianti, l'impiego di 300 addetti e la produzione completa di nuovi modelli.

Il sito di Anagni, prosegue la nota, "sarà ora destinato ad alcune delle attività che il gruppo Dr già svolge presso il proprio quartier generale di Macchia d'Isernia. Ad Anagni saranno impiegati anche 67 lavoratori della Saxa Gres che sono stati assorbiti da Dr".

Il sito frusinate, collocato a ridosso dell'A1 e servito da uno scalo ferroviario, è strategicamente importante nei piani di ulteriore espansione di Dr. 

"Siamo davvero felici di aver raggiunto questo obiettivo. È stato un grande lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti - spiega l'Ad, Antonella Tortola - che speriamo possa rappresentare un'opportunità di sviluppo per il nostro gruppo ma anche di crescita per un'area industriale storicamente importante, soprattutto per l'automotive, come quella della provincia di Frosinone".

Al momento, Dr Autmobiles Groupe ha in gestione 7 brand e 28 carline. Al 2024, detiene una quota del mercato italiano delle auto private del 2,56% e ha chiuso il primo semestre di quest'anno con ricavi in crescita del 41% su base annuale. "I piani di espansione non riguardano solo l'Italia, ma anche i mercati esteri. La divisione estero di Dr si sta occupando dell'atterraggio in Spagna, Belgio, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Grecia attraverso l'apertura di concessionari o la nomina di distributori diretti di tutti i marchi del gruppo", conclude la nota.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Anagni
Dr Automobiles
Macchia d'Isernia
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.