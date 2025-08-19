Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 14:34
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Auto: Volkswagen consegna la 1,5 milionesima Id. 100% elettrica
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Auto: Volkswagen consegna la 1,5 milionesima Id. 100% elettrica

L’esemplare del traguardo è una ID.7 Tourer Pro costruita nello stabilimento di Emden per un cliente di Vechta.

(Prima Pagina News)
Martedì 19 Agosto 2025
Roma - 19 ago 2025 (Prima Pagina News)

L’esemplare del traguardo è una ID.7 Tourer Pro costruita nello stabilimento di Emden per un cliente di Vechta.

Il marchio Volkswagen ha raggiunto una pietra miliare nella sua trasformazione verso l'elettromobilità. Alla presenza del Ministro Presidente della Bassa Sassonia Olaf Lies, il 1,5 milionesimo veicolo al mondo della famiglia ID. completamente elettrica è stato consegnato lo scorso 15 agosto a un Cliente presso lo stabilimento Volkswagen di Emden.

L’esemplare del traguardo è una ID.7 Tourer Pro nera, che alza l'asticella della sua categoria con un'autonomia fino a 606 chilometri.

"1,5 milioni di modelli ID. consegnati: questo dimostra chiaramente che Volkswagen è un pioniere nel campo dell'elettromobilità", ha dichiarato Martin Sander, Membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite, il Marketing e l'After Sales. Quasi esattamente cinque anni fa, nel settembre 2020, sono stati consegnati i primi veicoli elettrici della famiglia ID. completamente elettrica. Volkswagen è ora in cima alle statistiche di immatricolazione nel segmento elettrico non solo in Germania, ma anche in Europa.

"Questo conferma che la nostra offerta propone i modelli di cui i nostri Clienti hanno bisogno. Come azienda, siamo sulla strada giusta. Volkswagen rimane protagonista nella fase di accelerazione dell'elettromobilità", ha aggiunto Sander.

In compagnia di Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione Responsabile dello Sviluppo Tecnico, e del Presidente Olaf Lies, Sander ha consegnato le chiavi della vettura a un Cliente di Vechta, in Bassa Sassonia.

"La ID.7 incarna la forza della Bassa Sassonia ed è la prova della capacità dello Stato di trasformarsi", ha sottolineato Lies, la cui auto ufficiale durante il suo mandato come Ministro dell'Economia della Bassa Sassonia è stata una ID.7 costruita a Emden.

Lo stabilimento della Frisia orientale è un ottimo esempio della trasformazione di Volkswagen. Negli ultimi anni, il Gruppo ha investito oltre un miliardo di euro per trasformarlo in un impianto di produzione di veicoli esclusivamente elettrici.

Oltre a Zwickau e alla Gläserne Manufaktur (la Fabbrica di Vetro) di Dresda, Emden è l'unico stabilimento Volkswagen al mondo dedicato esclusivamente ai veicoli elettrici. Altri modelli ID. stanno uscendo dalle linee di produzione di Hannover e Chattanooga (USA), nonché di Foshan, Changsha e Anting (Cina).

La famiglia ID. è cresciuta costantemente dal suo lancio nel 2020, con la compatta ID.3, la prima Volkswagen sviluppata esclusivamente come auto elettrica, seguita un anno dopo dal SUV ID.4 (2021) e dalla sua versione coupé ID.5, oltre al Bulli elettrico ID. Buzz.

Le aggiunte più recenti alla famiglia ID. sono l'ID.7 e l'ID.7 Tourer, uscite nel 2024. La ID.7 Tourer è stata il veicolo elettrico con il maggior numero di immatricolazioni in Germania nella prima metà del 2025.

"L'intero team Volkswagen può essere orgoglioso di queste statistiche", ha dichiarato il Ministro Presidente Lies. 

Martin Sander continua a ritenere che sia necessaria un'azione politica per accelerare la crescita dell'elettromobilità: "Sono necessari un messaggio chiaro e incentivi governativi specifici se vogliamo ridurre lo scetticismo tra gli acquirenti privati e stimolare la domanda in questa categoria".

Attualmente, la stragrande maggioranza dei nuovi veicoli elettrici è intestata a Clienti commerciali che ricevono agevolazioni fiscali. Volkswagen porterà avanti la sua campagna di mobilità elettrica con il lancio di nuovi modelli ID.: la versione di serie della compatta ID. 2all dal costo di partenza inferiore a 25.000 euro sarà lanciata nel 2026, seguita un anno dopo dalla versione di produzione della ID. Every1 , un modello entry-level dal costo di circa 20.000 euro.

Sander dichiara: "L'obiettivo è chiaro: Volkswagen vuole rendere l'elettromobilità accessibile a tutti, conveniente, affidabile e sostenibile".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Id elettrica
PPN
Prima Pagina News
Volkswagen
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.