Auto: Volkswagen consegna la 1,5 milionesima Id. 100% elettrica

Il marchio Volkswagen ha raggiunto una pietra miliare nella sua trasformazione verso l'elettromobilità. Alla presenza del Ministro Presidente della Bassa Sassonia Olaf Lies, il 1,5 milionesimo veicolo al mondo della famiglia ID. completamente elettrica è stato consegnato lo scorso 15 agosto a un Cliente presso lo stabilimento Volkswagen di Emden.

L’esemplare del traguardo è una ID.7 Tourer Pro nera, che alza l'asticella della sua categoria con un'autonomia fino a 606 chilometri.

"1,5 milioni di modelli ID. consegnati: questo dimostra chiaramente che Volkswagen è un pioniere nel campo dell'elettromobilità", ha dichiarato Martin Sander, Membro del Consiglio di Amministrazione per le Vendite, il Marketing e l'After Sales. Quasi esattamente cinque anni fa, nel settembre 2020, sono stati consegnati i primi veicoli elettrici della famiglia ID. completamente elettrica. Volkswagen è ora in cima alle statistiche di immatricolazione nel segmento elettrico non solo in Germania, ma anche in Europa.

"Questo conferma che la nostra offerta propone i modelli di cui i nostri Clienti hanno bisogno. Come azienda, siamo sulla strada giusta. Volkswagen rimane protagonista nella fase di accelerazione dell'elettromobilità", ha aggiunto Sander.

In compagnia di Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione Responsabile dello Sviluppo Tecnico, e del Presidente Olaf Lies, Sander ha consegnato le chiavi della vettura a un Cliente di Vechta, in Bassa Sassonia.

"La ID.7 incarna la forza della Bassa Sassonia ed è la prova della capacità dello Stato di trasformarsi", ha sottolineato Lies, la cui auto ufficiale durante il suo mandato come Ministro dell'Economia della Bassa Sassonia è stata una ID.7 costruita a Emden.

Lo stabilimento della Frisia orientale è un ottimo esempio della trasformazione di Volkswagen. Negli ultimi anni, il Gruppo ha investito oltre un miliardo di euro per trasformarlo in un impianto di produzione di veicoli esclusivamente elettrici.

Oltre a Zwickau e alla Gläserne Manufaktur (la Fabbrica di Vetro) di Dresda, Emden è l'unico stabilimento Volkswagen al mondo dedicato esclusivamente ai veicoli elettrici. Altri modelli ID. stanno uscendo dalle linee di produzione di Hannover e Chattanooga (USA), nonché di Foshan, Changsha e Anting (Cina).

La famiglia ID. è cresciuta costantemente dal suo lancio nel 2020, con la compatta ID.3, la prima Volkswagen sviluppata esclusivamente come auto elettrica, seguita un anno dopo dal SUV ID.4 (2021) e dalla sua versione coupé ID.5, oltre al Bulli elettrico ID. Buzz.

Le aggiunte più recenti alla famiglia ID. sono l'ID.7 e l'ID.7 Tourer, uscite nel 2024. La ID.7 Tourer è stata il veicolo elettrico con il maggior numero di immatricolazioni in Germania nella prima metà del 2025.

"L'intero team Volkswagen può essere orgoglioso di queste statistiche", ha dichiarato il Ministro Presidente Lies.

Martin Sander continua a ritenere che sia necessaria un'azione politica per accelerare la crescita dell'elettromobilità: "Sono necessari un messaggio chiaro e incentivi governativi specifici se vogliamo ridurre lo scetticismo tra gli acquirenti privati e stimolare la domanda in questa categoria".

Attualmente, la stragrande maggioranza dei nuovi veicoli elettrici è intestata a Clienti commerciali che ricevono agevolazioni fiscali. Volkswagen porterà avanti la sua campagna di mobilità elettrica con il lancio di nuovi modelli ID.: la versione di serie della compatta ID. 2all dal costo di partenza inferiore a 25.000 euro sarà lanciata nel 2026, seguita un anno dopo dalla versione di produzione della ID. Every1 , un modello entry-level dal costo di circa 20.000 euro.

Sander dichiara: "L'obiettivo è chiaro: Volkswagen vuole rendere l'elettromobilità accessibile a tutti, conveniente, affidabile e sostenibile".