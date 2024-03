Bari: arrivata in Comune la Commissione nominata dal Viminale

E' giunta stamani, a Bari, la Commissione nominata dal Ministero dell'Interno per valutare possibili infiltrazioni mafiose nel Comune. I componenti sono: Claudio Sammartino, prefetto in quiescenza; Antonio Giannelli, viceprefetto; Pio Giuseppe Stola, maggiore dello Scico della Guardia di finanza."Penso che le accuse rivolte al ministro Piatendosi siano francamente vergognose. Penso che il ministro abbia agito correttamente. L'accesso ispettivo che è stato disposto dal Ministero dell'Interno non è pregiudizialmente finalizzato allo scioglimento: è una verifica che va fatta. Ed è esattamente la stessa misura che sarebbe stata utilizzata nei confronti di qualsiasi altro comune", ha dichiarato la premier, Giorgia Meloni, a Campobasso per la firma dell'Accordo di Coesione tra Governo e Regione Molise."Le accuse di utilizzare politicamente queste misure le reinvio al mittente. Noi non abbiamo fatto nessuna forzatura. Avremmo fatto una forzatura se non avessimo disposto un accesso ispettivo che sarebbe stato disposto nella stessa condizione per qualsiasi altro comune italiano", ha aggiunto, replicando in merito alla situazione a Bari.Intanto, i quotidiani Il Giornale e La Verità hanno pubblicato una foto che ritrae il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, insieme con la sorella e una nipote del boss Antonio Capriati. "Sui social gira una foto in cui il sindaco è a braccetto nel maggio 2023 con la sorella del boss Capriati e una donna giovane", ha scritto Il Giornale, precisando che l'immagine era stata divulgata sui social da Vincent Capriati: "Roba nostra"."7 maggio 2023: il sindaco di Bari De Caro fotografato con due donne che sarebbero rispettivamente sorella e nipote del boss ergastolano Antonio Capriati. Vero o falso?", ha scritto su X il Capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, pubblicando la foto.