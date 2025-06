Design, Parigi: esposte nel Marais le lampade scultura di Andrea Sanna

Andrea Sanna, il noto designer milanese, presto in televisione per la seconda edizione del programma televisivo “Vinci una casa in Sicilia”, ideato e condotto dall’imprenditore siciliano Damiano Gallo, in onda su Discovery +, ha presentato le sue straordinarie lampade-scultura a Parigi, nella cornice creativa del Marais.

Si tratta di pezzi unici realizzati a mano in Italia, in vera pelle di coccodrillo, con finiture di altissima qualità. Un lavoro che unisce rigore formale e sensibilità artigianale, trasformando la materia in luce e la luce in racconto.

Ad organizzare l’esposizione è Forma che porta il meglio del design, della moda e del lifestyle contemporaneo in alcune tra le destinazioni più affascinanti al mondo. Recentemente ha aperto nel cuore di Parigi, nel Marais, un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte e alla sperimentazione in cui si alternano diverse mostre.

Si tratta di un progetto itinerante che, edizione dopo edizione, attraverso Luxury Pop Up store, costruisce esperienze immersive in cui si raccontano le aziende attraverso scenografie su misura e una visione estetica precisa e senza compromessi.