Dazi, Dombrovskis: "I requisiti di sicurezza alimentare non saranno mai negoziabili"

"I requisiti di sicurezza alimentare – o meglio il loro abbassamento – non saranno mai una posta negoziabile sul tavolo delle trattative con gli Stati Uniti sui dazi commerciali". Così il Commissario Europeo all'Economia, Valdis Dombrovskis, ha risposto in merito nel corso della conferenza stampa al termine della riunione dell'Ecofin a Lussemburgo.

Il Commissario Europeo al Commercio, Maros Sefcovic, “è impegnato in trattative intense con le controparti statunitensi, dato che si tratta di negoziati in corso, non posso commentare sui dettagli specifici. Ma ovviamente è importante il fatto che gli standard sulla sicurezza dei cibi non saranno mai parte dei negoziati”, ha aggiunto Dombrovskis.

In merito alla tassazione sui servizi, ha proseguito il Commissario all'Economia, “vediamo questo dibattito in un contesto di accordi Ocse, che stiamo già attuando nelle normative europee. Riteniamo che alla fine della fiera sia meglio avere questo accordo l’ambito Ocse esattamente per evitare sistemi frammentati e politiche scoordinate”.