Bari: Severina Bergamo riceverà l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana

“Un onore che arriva del tutto inaspettato, voglio ringraziare tutti per questo” afferma emozionata Severina Bergamo, fondatrice dell’Associazione socio culturale “Il Vaso di Pandora”, dopo aver appreso la sorprendente e inattesa notizia sull’Onorificenza in arrivo per lei dalla Capitale e che le giunge per tutti i numerosi meriti conquistati grazie alla sua grande generosità. E’ sempre pronta a intervenire aiutando chi ne ha bisogno. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con decreto del 2 giugno 2023, ha conferito a Severina Bergamo, l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana che le sarà consegnata il prossimo 14 dicembre a Bari. La consegna del Diploma avrà luogo, alle ore 16.30, presso la Camera di Commercio di Bari, nel salone “Alessandro Ambrosi”, in Corso Cavour 2.

Segretario generale Confassociazioni Sud, fondatrice nel 2014 e Presidente dell’Associazione “Il vaso di Pandora” che opera per un mondo in cui ogni uomo e ogni donna abbiano la consapevolezza di appartenere ad un'unica comunità e dove la cultura del dialogo, del confronto e della corresponsabilità permetta con pari opportunità di accedere attraverso un percorso di crescita umana integrale ad un umanesimo trascendente sollecitando ogni persona a dare un proprio contributo. L'impulso vivo ed esemplare della mission, vero motore dell’Associazione è proprio Severina Bergamo in tensione continua verso il prossimo. L'Associazione vanta oltre 160 iniziative sociali, culturali, solidali, di grande pregio, anche a livello nazionale.

Ha ricevuto targhe di riconoscimento dall’Amministrazione comunale di Bari con la dedica di “Filantropa della Solidarietà della Città di Bari”. Nel settembre 2018, le e stato consegnato il Premio Eccellenza della Puglia nel mondo da Apulia Best Company Award dal sindaco di Andria Nicola Giorgino.

Sempre in prima linea quando si tratta di raccogliere viveri e pacchi dono per famiglie in stato di necessità, organizzatrice di eventi che hanno coinvolto ragazze in affido in case famiglia per far vivere loro momenti di spensieratezza come è giusto vivere alla loro età. Con il suo impegno di formatrice è riuscita a collocare 150 persone in percorsi di impiego stabili.

Severina Bergamo ha curato l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, per richiamare ai problemi riguardanti la giustizia, lo sviluppo e la difesa dei diritti dell’uomo. Ha proposto e messo in atto occasioni concrete di impegno per la causa dei più poveri, con iniziative di condivisione a sostegno di situazioni e necessità particolari, anche attraverso il contributo generoso di aziende che, animate dalla serietà e dalla stima nei suoi confronti, hanno cooperato alla buona riuscita dell'azione solidale.