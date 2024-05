Musica: Sony festeggia i 40 anni di "Born in the Usa" di Bruce Springsteen con un'edizione speciale in vinile

Ci sono album che hanno segnato la storia della musica. Tra questi, c'è anche "Born in the Usa", l'album di Bruce Springsteen che racconta uno spaccato dell'America rurale, uscito esattamente quarant'anni fa, il 4 giugno del 1984.

Per festeggiare questo anniversario, il 14 giugno Sony Music pubblicherà una nuova versione di questo capolavoro, che nell'anno di uscita ha venduto 17 milioni di copie nel mondo e ha visto ben 7 singoli entare in Top Ten (e 156 date sold-out per il "Born In The Usa Tour", in cui The Boss si esibì con l'inossidabile E-Street Band).

La nuova edizione comprenderà l'Lp in versione rosso traslucido, una copertina apribile e un libretto esclusivo, contenente materiale d'archivio dell'epoca, nuove note di copertina scritte da Erik Flannigan e una stampa in litografia a quattro colori.

Questa nuova versione di "Born In The Usa" arriva dopo "Best of Bruce Springsteen", raccolta in vinile di 18 brani con doppio Lp e Cd e 31 brani in formato digitale, e prima della leg europea del nuovo tour del Boss, che Billboard ha definito come “inadeguato con qualsiasi altro vestito”, dopo il successo della parte statunitense, in cui sono stati venduti 1 milione 600 mila biglietti, risultando tra i migliori effettuati dalla Band.