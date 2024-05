Premio "Donna Matilde", La Call to Action di Nicola Mercurio: verso una società più solidale e responsabile"

Nicola Mercurio, nel suo ultimo discorso pubblico, ha sollecitato un'immediata azione per affrontare le sfide sociali e ambientali che affliggono il nostro tempo. Sottolineando l'importanza della solidarietà e della responsabilità individuale e collettiva, Mercurio ha invitato alla costruzione di una società più equa e sostenibile. Il suo appello richiama cittadini, istituzioni e imprese a unirsi nell'impegno per un futuro migliore per tutti. Presente anche Padre Franco Ciccimarra.