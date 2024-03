Bce, Lagarde: "Se previsioni saranno confermate, a giugno taglieremo tassi"

Entro il prossimo mese di giugno, la Banca Centrale Europea riceverà “una nuova serie di proiezioni” che dovranno confermare se il percorso dell'inflazione ipotizzato a maggio resta valido. Se sarà confermato, passeremo “alla fase di riduzione del nostro ciclo di politica monetaria e rendere la politica meno restrittiva”.Così la Presidente della Bce, Christine Lagarde, parlando alla conferenza annuale “The Ecb and its watchers”, promossa dall’Università Goethe di Francoforte.“Con l’aumento dell’inflazione, ci siamo trovati di fronte a una profonda incertezza su quanto lontano si sarebbe spinta e su quanto si sarebbe diffusa in tutta l’economia. E anche se l’inflazione è diminuita, l’incertezza sulla sua persistenza è rimasta”, ha continuato Lagarde.“Anche dopo il primo abbassamento dei tassi, non possiamo vincolarci a un determinato percorso di riduzione”, ha precisato, in merito alle attese dei mercati, per quel che riguarda l'ampiezza del taglio complessivo dei tassi, da qui fino a fine anno.“Le nostre decisioni - ha concluso Lagarde -. dovranno continuare a fondarsi sui dati ed essere definite di volta in volta a ogni riunione, sulla scorta delle nuove informazioni disponibili”.