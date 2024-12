Bergamo: speleologa intrappolata in grotta, la barella sta superando il tratto più stretto

Ottavia Piana, la speleologa intrappolata all'interno della grotta 'Abisso Bueno Fonteno' nel Bergamasco, è stata portata ieri sera in un punto dove è stato preparato un campo base riscaldato, e da questa mattina la barella sta attraversando con fatica il tratto più stretto della grotta, che deve essere disostruito.

E' quanto ha fatto sapere il Cnsas Veneto, che si sta occupando dei soccorsi. "Dal termine del tratto più stretto all'uscita - riferisce una nota - seguirà un lungo tragitto, più lineare. L'infortunata è vigile e collaborativa". Nella grotta ci sono circa 20 soccorritori, molti i cambi alle squadre.

Per la 32enne di Adro non è il primo incidente in quel punto: un anno e mezzo fa era caduta da una parete rocciosa per circa 5 metri, procurandosi diverse fratture.