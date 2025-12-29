Breaking news Infrastrutture - Autostrade: terminata la tratta Asti-Cuneo. Rixi: "Chiudiamo una ferita durata oltre trent'anni"

"Si tratta di una svolta storica. Il completamento dell'Asti-Cuneo chiude una ferita infrastrutturale durata oltre trent'anni e restituisce piena continuità a un territorio produttivo strategico per il Paese".

Così il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, parlando a margine dell'inaugurazione del tratto autostradale.

"In termini economici significa collegare stabilmente il territorio ai porti liguri e ai principali corridoi europei, con effetti diretti e misurabili su competitività, logistica, turismo e occupazione. E' la fine dell'isolamento della Granda.

Con investimenti complessivi che sfiorano i 36 miliardi di euro e con nodi strategici come il Terzo Valico e la Torino-Lione che entrano nella loro fase decisiva, il Piemonte è oggi al centro di una strategia infrastrutturale nazionale, fortemente voluta e coordinata dal ministro Matteo Salvini", ha concluso Rixi.