Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:59
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture: Milano Cortina 2026, tra Bormio e Livigno emerge una “valle dei dinosauri” con migliaia di impronte fossili
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture: Milano Cortina 2026, tra Bormio e Livigno emerge una “valle dei dinosauri” con migliaia di impronte fossili

Nel Parco nazionale dello Stelvio, nell’area alpina che ospiterà gare dei Giochi invernali, è stata individuata un’estesa concentrazione di orme di dinosauri di circa 210 milioni di anni fa. Un ritrovamento che rafforza il racconto del territorio tra natura, scienza e grandi eventi.

(Prima Pagina News)
Domenica 28 Dicembre 2025
Roma - 28 dic 2025 (Prima Pagina News)

Nel Parco nazionale dello Stelvio, nell’area alpina che ospiterà gare dei Giochi invernali, è stata individuata un’estesa concentrazione di orme di dinosauri di circa 210 milioni di anni fa. Un ritrovamento che rafforza il racconto del territorio tra natura, scienza e grandi eventi.

A poche settimane dall’avvio di Milano Cortina 2026, il territorio alpino che farà da palcoscenico a diverse competizioni aggiunge un tassello inatteso alla propria identità. Tra Bormio e Livigno, nel Parco nazionale dello Stelvio, è stata individuata una vasta presenza di impronte fossili attribuite a dinosauri vissuti circa 210 milioni di anni fa, nel Triassico.

Le tracce risultano impresse su superfici dolomitiche e si presentano come vere “piste” naturali: sequenze che si sviluppano per lunghi tratti, con segni riconoscibili di dita e unghie. Per estensione e densità, l’area viene letta come uno dei contesti più significativi dell’arco alpino per questo periodo geologico, con un potenziale importante anche per attività divulgative e didattiche.

Il valore della scoperta non riguarda soltanto la paleontologia. Nel pieno del percorso verso i Giochi, il ritrovamento crea un collegamento suggestivo tra il tempo profondo della montagna e un evento globale proiettato sul futuro, aggiungendo contenuto culturale al racconto di località già centrali per turismo e sport.

In questo quadro, la “legacy” olimpica viene interpretata in modo più ampio: non solo opere e collegamenti, ma anche paesaggio, conoscenza scientifica e valorizzazione del patrimonio naturale. L’area potrebbe diventare un punto di riferimento per itinerari culturali e ambientali, capace di affiancare l’offerta sportiva con un’esperienza identitaria legata alla storia geologica delle Alpi.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Olimpiadi 2026
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it