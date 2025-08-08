Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 19:31
Breaking news Infrastrutture, Campania, Anas: incidente sulla SS162 Dir "Del Centro Direzionale", chiusa carreggiata verso paesi vesuviani

Traffico deviato su viabilità locale.

(Prima Pagina News)
Venerdì 08 Agosto 2025
Napoli - 08 ago 2025 (Prima Pagina News)

Traffico deviato su viabilità locale.

"Sulla SS 162 Dir “Del Centro Direzionale” è temporaneamente interdetta al traffico la carreggiata in direzione dei paesi Vesuviani, all’altezza del km 0, a causa di un incidente.

Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – sono rimasti coinvolti 2 veicoli. Il traffico viene deviato su viabilità locale.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile".

E' quanto ha fatto sapere l'Anas.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

