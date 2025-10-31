Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news infrastrutture - Emanuele Ferraloro guida Fedecostruzioni: nuovo presidente per una filiera da 3 milioni di addetti e 643 miliardi di fatturato
Il settore edile celebra la leadership ligure: Ferraloro succede a Paola Marone, portando esperienza, entusiasmo e visione strategica per rafforzare il peso delle costruzioni nell’economia italiana.

(Prima Pagina News)
Venerdì 31 Ottobre 2025
Roma - 31 ott 2025 (Prima Pagina News)

Il settore edile celebra la leadership ligure: Ferraloro succede a Paola Marone, portando esperienza, entusiasmo e visione strategica per rafforzare il peso delle costruzioni nell'economia italiana.

Oggi Fedecostruzioni, associazione di categoria di Confindustria, annuncia la nomina di Emanuele Ferraloro come nuovo presidente. Ferraloro, già presidente di Ance Liguria dal 2021 e vicepresidente Fedecostruzioni negli ultimi tre anni, succede a Paola Marone in un momento decisivo per il settore delle costruzioni. La federazione rappresenta oltre 40.000 aziende, dà lavoro a più di 3 milioni di addetti (il 12% dell’occupazione nazionale) e genera un fatturato complessivo di 643 miliardi di euro.

 

La leadership di Ferraloro coincide con una fase di record storico per l’edilizia ligure e con enormi opportunità e sfide su scala nazionale e internazionale. Secondo l’associazione, il comparto dovrà guardare con attenzione alle nuove occasioni di sviluppo, anche in territori colpiti da crisi e criticità geo-politiche.

 

“La preziosa esperienza maturata alla guida di Ance Liguria – afferma Ferraloro – indica la rotta da seguire, in sinergia con Ance nazionale. Gli anni vissuti tra impresa e associazionismo mi hanno permesso di conoscere professionalità straordinarie, aziende vitali e individui di grande valore. L’entusiasmo e la fiducia nel futuro del settore sono inesauribili. Sono certo che, insieme, rafforzeremo il riconoscimento e l’importanza della filiera edile a servizio dell’economia italiana.”

 

L’insediamento di Ferraloro alla presidenza segna il rilancio di una filiera fondamentale per l’Italia, pronta ad essere protagonista nella crescita, nell’innovazione e nei processi di sostenibilità.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Emanuele Ferraloro
Federcostruzioni
PPN
Prima Pagina News
