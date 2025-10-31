Breaking news infrastrutture - Emanuele Ferraloro guida Fedecostruzioni: nuovo presidente per una filiera da 3 milioni di addetti e 643 miliardi di fatturato

Oggi Fedecostruzioni, associazione di categoria di Confindustria, annuncia la nomina di Emanuele Ferraloro come nuovo presidente. Ferraloro, già presidente di Ance Liguria dal 2021 e vicepresidente Fedecostruzioni negli ultimi tre anni, succede a Paola Marone in un momento decisivo per il settore delle costruzioni. La federazione rappresenta oltre 40.000 aziende, dà lavoro a più di 3 milioni di addetti (il 12% dell’occupazione nazionale) e genera un fatturato complessivo di 643 miliardi di euro.

La leadership di Ferraloro coincide con una fase di record storico per l’edilizia ligure e con enormi opportunità e sfide su scala nazionale e internazionale. Secondo l’associazione, il comparto dovrà guardare con attenzione alle nuove occasioni di sviluppo, anche in territori colpiti da crisi e criticità geo-politiche.

“La preziosa esperienza maturata alla guida di Ance Liguria – afferma Ferraloro – indica la rotta da seguire, in sinergia con Ance nazionale. Gli anni vissuti tra impresa e associazionismo mi hanno permesso di conoscere professionalità straordinarie, aziende vitali e individui di grande valore. L’entusiasmo e la fiducia nel futuro del settore sono inesauribili. Sono certo che, insieme, rafforzeremo il riconoscimento e l’importanza della filiera edile a servizio dell’economia italiana.”

L’insediamento di Ferraloro alla presidenza segna il rilancio di una filiera fondamentale per l’Italia, pronta ad essere protagonista nella crescita, nell’innovazione e nei processi di sostenibilità.