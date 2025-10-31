Cinema: la quarta edizione di “Vogue World” conquista Hollywood

Straordinaria la serata organizzata da Vogue a Hollywood in occasione della quarta edizione di Vogue World. Se lo scorso anno “Vogue World: Paris” ha celebrato la secolare love story tra moda e sport in Place Vendôme con una spettacolare sfilata, quest’anno Vogue World torna negli Stati Uniti, a Los Angeles, con un omaggio alla liaison tra moda e cinema trasformando i leggendari Paramount Studios, dove sono state girate pellicole di indimenticabili che tanto hanno fatto sognare, come Colazione da Tiffany, in una passerella davvero speciale lungo la quale modelle e attrici hanno sfilato in un'emozionante parata di iconici costumi cinematografici e moderne creazioni di moda.

Ed ecco che in occasione dello straordinario evento, alcune tra le più grandi costume designer di Hollywood, tra cui Colleen Atwood (Edward mani di forbice), Milena Canonero (Marie Antoinette), Ruth E. Carter (Black Panther), Catherine Martin (Moulin Rouge!), Arianne Phillips (C'era una volta a… Hollywood), Sandy Powell (Shakespeare in Love), Jacqueline West (Dune) e Shirley Kurata (Everything Everywhere All At Once), unendosi al mondo della moda, presente con Alaïa, Balmain, Louis Vuitton, Marc Jacobs, McQueen, Miu Miu e Valentino, hanno dato vita a creazioni inedite ispirate ai grandi film immortalati nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Una particolare selezione di costumi e accessori è stata fornita da eBay, sponsor ufficiale di Vogue World. Presente anche Jerry Lorenzo di Fear of God che, per l’occasione, ha disegnato una capsule esclusiva di otto pezzi Vogue World. I pezzi, in edizione limitata, sono disponibili su fearofgod.com e nel negozio Maxfield LA, e il 100% dei proventi di Vogue sarà devoluto all’Entertainment Community Fund.

Ad incantare tutti i presenti le esibizioni di Nicole Kidman che ha aperto lo spettacolo, Doja Cat e Gracie Abrams e le apparizioni di Angela Bassett, Julia Garner, Jeff Goldblum, Kendall Jenner, Hunter Schafer, Teyana Taylor e di molti altri.

Il red carpet si è trasformato in un ricco ed entusiasmante momento dato l’alto tasso di celebrities che, sfilando con il loro favolosi look, hanno animato con grande glamour l'apertura di questa grande celebrazione della moda e del cinema.

Così come ricco il parterre degli ospiti che ha visto numerose star tra cui: Ashley Park, Ayo Edebiri, Dakota Johnson, Greta Lee, Gwyneth Paltrow, Maitreyi Ramakrishnan, Miley Cyrus, Mona Zaki, Nicole Kidman, Rina Sawayama e molti altri.

Sono stati raccolti 4,5 milioni di dollari con i proventi dei biglietti destinati all’Entertainment Community Fund che sostiene i membri della comunità dei costumisti colpiti dagli incendi di Los Angeles. Dalla sua creazione, l’evento ha donato più di 7 milioni di dollari a organizzazioni benefiche.

Nel team di Vogue World: la grande icona tanto amata nel mondo, Anna Wintour, Mark Guiducci e Lisa Love, Direttrice Creativa ed Eventi di Los Angeles, con il supporto di molti team globali. Juan Costa Paz, dello studio creativo parigino Convoy, è stato il Direttore Creativo, mentre il fashion styling è stato curato da Alex Harrington con Luca Galasso.

Fatima Robinson ha curato le coreografie mentre Jess Gonchor la scenografia; Aron Forbes e Derek Renfroe di Sounds We Feel hanno supervisionato la musica; Marie Julie Craeymeersch di Mode and the Moon ha diretto la produzione dell’evento; Jen Green di Genevieve Productions produttrice del run-of-show; Pepe Avila del Pino consulente per la direzione della fotografia e Stephen Galloway ha partecipato come show movement director. Pat McGrath Labs è tornato nel backstage make-up di Vogue World: Dame Pat McGrath alla guida della progettazione e realizzazione del make-up. L’Hair Styling è stato diretto da Jimmy Paul.