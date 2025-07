Breaking news Infrastrutture, Enel: parco solare di Pian di Giorgio raggiunge la piena produzione

Più di centomila pannelli fotovoltaici, che “inseguono” i raggi del sole per assorbirne la luce da entrambi i lati e soddisfare il fabbisogno energetico di circa 38mila famiglie.

Enel ha annunciato il raggiungimento della piena produzione del parco solare di Pian di Giorgio (Viterbo): nell’impianto laziale, dalla potenza complessiva di 54,9 MWp, sono pienamente operativi 100.352 pannelli, bifacciali (catturano energia da un lato e dall’altro) e dotati di tracker, dispositivi tecnologici grazie a cui i moduli cambiano angolatura a seconda del movimento del sole, massimizzando l’efficienza e l’assorbimento di energia pulita. Il parco solare produrrà ogni anno circa 102 GWh di energia verde, che permetteranno di evitare l’emissione in atmosfera di circa 42.500 tonnellate di CO2 e un corrispettivo di circa 21 milioni di metri cubi di gas in meno.

Coerentemente con la strategia di Gruppo, che dalla pianificazione alla realizzazione degli impianti mette sempre al centro la condivisione dei progetti con le comunità di riferimento, come di consueto Enel ha scelto la strada del coinvolgimento e dello sviluppo del territorio.

Un approccio seguito in ogni fase del progetto, in primo luogo con la valorizzazione occupazionale: è locale l'impresa che ha realizzato i lavori del parco, così come la maggior parte dei lavoratori coinvolti nelle attività di ingegneria civile ed elettrica in cantiere.

Enel ha realizzato l’impianto in costante collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo, dai primi accertamenti preventivi agli scavi effettuati durante la fase operativa.

Il progetto garantirà anche benefici indiretti per il tessuto locale, dalla piantumazione di alberi e arbusti lungo il perimetro dell’impianto alle opere di miglioramento della viabilità, come il rifacimento delle asfaltature su diverse strade interessate dall’installazione dei cavidotti.

Con la full production di Pian di Giorgio Enel conferma la centralità delle energie rinnovabili nella strategia di Gruppo, un orientamento alla sostenibilità declinato con decisione anche e soprattutto a livello nazionale: secondo i dati del primo trimestre 2025, infatti, per quello che riguarda l’Italia le fonti rinnovabili sono arrivate a coprire oltre il 73% del totale della produzione di Gruppo nel Paese, dato in ulteriore crescita rispetto al 67% del primo trimestre 2024.