Breaking news infrastrutture - Fvg, 1,6 milioni per ampliare l’Interporto di Cervignano: via al recupero dell’area RFI “Cervignano Smistamento”

La Regione Friuli Venezia Giulia accelera sul potenziamento della logistica ferroviaria: con l’approvazione della Legge di Stabilità 2026 è stato previsto uno stanziamento da 1,6 milioni di euro per l’acquisizione dell’area di RFI denominata “Cervignano Smistamento”, dismessa e confinante con l’Interporto di Cervignano. L’intervento, inserito nel capitolo 5 della manovra in discussione in Consiglio regionale, punta a dare una risposta strutturale a una vicenda aperta da anni, riportando a piena funzione un’infrastruttura considerata strategica per i flussi merci del Nordest.

L’area, pari a circa 200,000 metri quadrati, in passato era stata individuata come possibile sede di un parco fotovoltaico: un’impostazione che aveva portato alla rimozione quasi totale dei binari, lasciandone operativi soltanto due. Ora, grazie a un lavoro condiviso con Rete Ferroviaria Italiana, l’obiettivo è ripristinare la vocazione originaria dello spazio, anche perché la superficie risulta già raccordata alla rete ferroviaria: un elemento che può ridurre tempi e complessità di riattivazione e rendere l’ampliamento rapidamente operativo.

Il progetto risponde anche a un’esigenza di capacità. L’Interporto di Cervignano è infatti vicino alla saturazione e l’acquisizione dell’area ex RFI consentirà un ampliamento “pronto all’uso” senza nuovo consumo di suolo, aumentando il numero di treni movimentabili e rafforzando l’interconnessione con la rete nazionale e con i principali corridoi europei. In prospettiva, il recupero dell’area sostiene la crescita della domanda di trasporto merci su rotaia e consolida Cervignano come nodo chiave per l’integrazione tra sistemi logistici e piattaforme portuali.

L’iniziativa è stata condivisa con RFI, Interporto di Cervignano e Comune di Cervignano e si inserisce nel più ampio piano regionale di potenziamento del trasporto ferroviario. Il rafforzamento del nodo assume un valore ulteriore in vista delle possibili evoluzioni legate ai porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro e ai collegamenti internazionali connessi al progetto del Corridoio IMEC, in un quadro che mira a competitività, efficienza e sostenibilità ambientale.