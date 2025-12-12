Breaking news Infrastrutture - Sicilia, SS683, Anas: disposto senso unico alternato per riqualificazione barriere di sicurezza

"Per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo la strada statale 683 “Libertinia” dal km 0,500 al km 3,000, nei territori comunicali di Licodia Eubea e Libertinia, nella città metropolitana di Catania, sarà in vigore in tratti saltuari un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri, a partire da domenica 14 dicembre e fino al 22 marzo 2026 nella fascia oraria dalle 06:00 alle 19:00.

L’obiettivo è garantire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza".

Lo rende noto l'Anas.