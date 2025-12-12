Breaking news Infrastrutture - Sicilia, SS683, Anas: disposto senso unico alternato per riqualificazione barriere di sicurezza

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:39
Sicilia, SS683, Anas: disposto senso unico alternato per riqualificazione barriere di sicurezza
Sicilia, SS683, Anas: disposto senso unico alternato per riqualificazione barriere di sicurezza

A partire da domenica 14 dicembre e fino al 22 marzo 2026 nella fascia oraria dalle 06:00 alle 19:00.

(Prima Pagina News)
Venerdì 12 Dicembre 2025
Catania - 12 dic 2025 (Prima Pagina News)

"Per lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza lungo la strada statale 683 “Libertinia” dal km 0,500 al km 3,000, nei territori comunicali di Licodia Eubea e Libertinia, nella città metropolitana di Catania, sarà in vigore in tratti saltuari un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri, a partire da domenica 14 dicembre e fino al 22 marzo 2026 nella fascia oraria dalle 06:00 alle 19:00.

L’obiettivo è garantire l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza".

Lo rende noto l'Anas.


