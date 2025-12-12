Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:19
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news infrastrutture - Sicilia Express FS, torna e raddoppia a Natale: da Torino a Palermo e Siracusa il 20 e 27 dicembre
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news infrastrutture - Sicilia Express FS, torna e raddoppia a Natale: da Torino a Palermo e Siracusa il 20 e 27 dicembre

Dopo il successo delle scorse edizioni, il treno di FS Treni Turistici Italiani in collaborazione con la Regione Siciliana aumenta le corse: partenze il 20 e 27 dicembre, rientri il 5 e 10 gennaio. Biglietti da 29,90 euro, con posti a sedere o cuccette e animazione a bordo.

(Prima Pagina News)
Venerdì 12 Dicembre 2025
Palermo - 12 dic 2025 (Prima Pagina News)

Dopo il successo delle scorse edizioni, il treno di FS Treni Turistici Italiani in collaborazione con la Regione Siciliana aumenta le corse: partenze il 20 e 27 dicembre, rientri il 5 e 10 gennaio. Biglietti da 29,90 euro, con posti a sedere o cuccette e animazione a bordo.

Il Sicilia Express torna per le festività natalizie e raddoppia le circolazioni tra Torino e la Sicilia, confermando un servizio sempre più richiesto da chi vive fuori regione per studio o lavoro. Il treno, realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, collegherà il Piemonte con Palermo e Siracusa in due date di punta: 20 e 27 dicembre.

 

Il ritorno è programmato in due giornate, il 5 e il 10 gennaio, così da coprire l’intero periodo delle vacanze e intercettare la domanda legata ai rientri. L’aumento delle corse nasce proprio dall’elevata richiesta di posti registrata nelle edizioni precedenti, un segnale chiaro dell’utilità del collegamento per la mobilità stagionale verso l’Isola.

 

Anche questa edizione punta a trasformare il viaggio in un’esperienza: a bordo sono previsti momenti di relax, animazione e performance enogastronomiche dedicate alla valorizzazione della cultura siciliana e dei prodotti agroalimentari. Il format, già apprezzato in passato, viene riproposto con nuove sorprese e attività pensate per rendere più piacevole una tratta lunga, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza.

 

Sul fronte dell’offerta commerciale, i passeggeri potranno scegliere tra servizio cuccette e posti a sedere in comodi scompartimenti. Il prezzo annunciato parte da 29,90 euro per la tratta Torino–Palermo o Torino–Siracusa, un elemento che rafforza l’attrattività del servizio nel periodo natalizio, quando la domanda di trasporto verso la Sicilia aumenta sensibilmente.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Fs
#infrastrutture
#mobilità
#Natale
#Palermo
#Sicilia
#SiciliaExpress
#Siracusa
#Torino
#trasporti
#trenituristici
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it