Breaking news infrastrutture - Sicilia Express FS, torna e raddoppia a Natale: da Torino a Palermo e Siracusa il 20 e 27 dicembre

Il Sicilia Express torna per le festività natalizie e raddoppia le circolazioni tra Torino e la Sicilia, confermando un servizio sempre più richiesto da chi vive fuori regione per studio o lavoro. Il treno, realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, collegherà il Piemonte con Palermo e Siracusa in due date di punta: 20 e 27 dicembre.

Il ritorno è programmato in due giornate, il 5 e il 10 gennaio, così da coprire l’intero periodo delle vacanze e intercettare la domanda legata ai rientri. L’aumento delle corse nasce proprio dall’elevata richiesta di posti registrata nelle edizioni precedenti, un segnale chiaro dell’utilità del collegamento per la mobilità stagionale verso l’Isola.

Anche questa edizione punta a trasformare il viaggio in un’esperienza: a bordo sono previsti momenti di relax, animazione e performance enogastronomiche dedicate alla valorizzazione della cultura siciliana e dei prodotti agroalimentari. Il format, già apprezzato in passato, viene riproposto con nuove sorprese e attività pensate per rendere più piacevole una tratta lunga, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza.

Sul fronte dell’offerta commerciale, i passeggeri potranno scegliere tra servizio cuccette e posti a sedere in comodi scompartimenti. Il prezzo annunciato parte da 29,90 euro per la tratta Torino–Palermo o Torino–Siracusa, un elemento che rafforza l’attrattività del servizio nel periodo natalizio, quando la domanda di trasporto verso la Sicilia aumenta sensibilmente.