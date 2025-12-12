Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news Infrastrutture - Sicilia, A01, Anas: chiusure notturne per lavori su impianti ventilazione gallerie
(Prima Pagina News)
Venerdì 12 Dicembre 2025
Catania - 12 dic 2025 (Prima Pagina News)

"Per lavori agli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie dell’Autostrada Catania – Siracusa, sarà necessario disporre la chiusura notturna dalle ore 22:00 alle 6:00 nelle tratte di seguito indicate nel territorio del consorzio comunale di Siracusa: dal 15 al 18 dicembre 2025 della carreggiata in direzione Catania (comprese le rampe dello svincolo di Lentini); dal 18 al 20 dicembre 2025 della carreggiata in direzione Siracusa (comprese le rampe dello svincolo di Lentini); dal 22 al 23 dicembre 2025 della carreggiata in direzione Siracusa (comprese le rampe dello svincolo di Lentini).

Il traffico sarà deviato sulla SS 114 “Orientale Sicula”, con apposita segnaletica installata in loco".

E' quanto fa sapere l'Anas.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

