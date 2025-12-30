Hai dimenticato la password? Clicca qui
Breaking news Infrastrutture - Strade: Mit stanzia oltre 286 mila euro per i piccoli comuni del Molise
Breaking news Infrastrutture - Strade: Mit stanzia oltre 286 mila euro per i piccoli comuni del Molise

Ammessi ai finanziamenti i Comuni di Salcito, Colle D'Anchise e Trivento.

(Prima Pagina News)
Martedì 30 Dicembre 2025
Campobasso - 30 dic 2025 (Prima Pagina News)

Ammessi ai finanziamenti i Comuni di Salcito, Colle D'Anchise e Trivento.

E' stata approvata, con un decreto del capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la graduatoria per il 2025 del "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni", che coinvolge anche il Molise.

Nello specifico, tra i Comuni ammessi alla ricezione dei finanziamenti ci sono anche quelli di Salcito, Colle D'Anchise e Trivento, che in totale riceveranno più di 286 mila euro.

A livello nazionale, sono stati inseriti in graduatoria 97 Comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, per un ammontare pari a 12 milioni di euro, che verranno destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

Anche per quest'anno, il Fondo, con più di 3.422 istanze ricevute in un mese, ha avuto un successo oltre ogni aspettativa. Già nel 2023 e l'anno scorso, il Fondo, voluto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini come provvedimento di attenzione verso i Comuni più piccoli e, allo stesso tempo, virtuosi nell'uso dei fondi, ha consentito di finanziare interventi in 326 Comuni, per un ammontare pari a 39,5 milioni di euro.

Il ministro Salvini intende aumentare la dotazione del Fondo per permettere lo scorrimento della graduatoria e finanziare un numero più alto di istanze.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

