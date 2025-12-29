Breaking news infrastrutture - Lazio, approvata la graduatoria dei contributi ai Comuni del sistema portuale: 3,35 milioni per opere di riqualificazione

Nuovo impulso agli interventi sulle infrastrutture portuali nel Lazio: è stata approvata la graduatoria dell’avviso pubblico rivolto ai Comuni del sistema portuale regionale, con l’obiettivo di sostenere opere di riattamento, ristrutturazione, adeguamento e completamento di strutture e servizi collegati alle attività portuali. Il provvedimento punta a rafforzare la funzionalità degli scali e a migliorare la qualità degli spazi operativi, con effetti diretti su sicurezza, accessibilità e fruizione.

Sono state ammesse al finanziamento le proposte presentate dai Comuni di Marta, Bolsena, Minturno, San Felice Circeo, Sperlonga, Castel di Tora, Anzio e Petrella Salto. Il valore complessivo della copertura finanziaria è pari a 3,35 milioni di euro, destinati a progetti che mirano a rendere più efficienti le infrastrutture esistenti e a colmare criticità strutturali che, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, possono incidere sulla gestione dei flussi e sull’operatività.

La misura si inserisce in un quadro in cui i porti e gli approdi locali non rappresentano soltanto nodi della mobilità via mare, ma anche leve economiche per turismo, servizi e filiere connesse. Intervenire su banchine, aree di attracco, percorsi di accesso e dotazioni tecniche significa aumentare resilienza e continuità dei servizi, riducendo disagi e tempi di fermo legati a manutenzioni straordinarie o carenze impiantistiche.

Per i territori coinvolti, l’approvazione della graduatoria apre ora la fase operativa: dalla definizione dei cronoprogrammi alla gestione delle procedure attuative, con l’obiettivo di trasformare le risorse in cantieri e risultati misurabili. Il traguardo è duplice: da un lato innalzare gli standard infrastrutturali, dall’altro consolidare il ruolo dei Comuni costieri e lacuali nella rete portuale del Lazio, migliorando competitività e attrattività dell’intero sistema.