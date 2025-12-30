Breaking news Infrastrutture - Strade: il Mit stanzia oltre 799 mila euro per piccoli comuni sardi

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Martedì 30 Dicembre 2025
Cagliari - 30 dic 2025 (Prima Pagina News)

Ammessi al finanziamento i Comuni di Villamassargia, Samugheo, Vallermosa, Bari Sardo, Castiadas e Padru.

E' arrivato il via libera, con decreto del capo del dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla graduatoria per il 2025 del "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni".

Per la Sardegna, a ricevere i finanziamenti, per un ammontare pari a oltre 799 mila euro, saranno i Comuni di Villamassargia, Samugheo, Vallermosa, Bari Sardo, Castiadas e Padru.

A livello nazionale, sono 97 i Comuni beneficiari dei fondi al di sotto dei 5 mila abitanti, per un totale di 12 milioni di euro che saranno destinati ad interventi manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

Quest'anno, il Fondo, voluto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha ricevuto più di 3.422 istanze. L'obiettivo del ministro è quello di aumentare la dotazione del fondo, in modo da far scorrere la graduatoria e garantire finanziamenti ad un maggior numero di istanze.


