Breaking news Infrastrutture, Stretto di Messina, Morelli: "Grazie al Ponte 36.700 posti di lavoro"

"Il contributo al Pil nazionale sarà di 23,1 miliardi, con 36.700 posti di lavoro stabili e 10,3 miliardi di entrate fiscali per lo Stato grazie al ponte sullo Stretto di Messina, già nella fase di cantiere del progetto".

Sono i dati emersi da recenti analisi economiche, annunciati dal Sottosegretario delegato al Cipess, Alessandro Morelli.

"A regime, il valore attuale netto economico sarà positivo per 1,8 miliardi di euro, grazie a minori tempi e costi di trasporto, maggiore efficienza logistica, incremento dei flussi turistici e riduzione delle emissioni inquinanti", ha spiegato il Sottosegretario.

Quindi, grazie all'opera a cui domani il Cipess darà il suo via libera, "il governo compie un passo storico per lo sviluppo economico dell'Italia. Non si tratta, infatti, solo d'una infrastruttura strategica per il Mezzogiorno, ma di un investimento di portata nazionale, capace di generare benefici economici e sociali per l'intero Paese.

L'intervento, atteso da oltre mezzo secolo, sarà interamente finanziato con fondi pubblici già disponibili, per un valore complessivo di 13,532 miliardi di euro".

"Il progetto del Ponte - ha aggiunto Morelli - si inserisce in un più ampio programma di rilancio infrastrutturale promosso dal ministero dei Trasporti, con investimenti tra Sicilia e Calabria del valore di 70 miliardi di euro fino al 2032".

Bisogna considerare, infatti, non soltanto la struttura principale di 3.300 metri di campata, ma anche circa 40 km di raccordi stradali e ferroviari, in buona parte in galleria, per collegare il ponte alle principali autostrade e linee ferroviarie di Calabria e Sicilia.

"Il ponte sullo Stretto sarà un'eredità strategica per le prossime generazioni: rafforzerà la competitività del Paese, renderà più vicine le sue Regioni, moltiplicherà le opportunità economiche e occupazionali e proietterà l'Italia al centro delle grandi rotte europee e mediterranee", ha concluso Morelli.