Automotive: Un miliardo di sterline per l'elettrico di Ford UK

L'UKEF, UK Export Finance, ha concesso un prestito di un miliardo di sterline a Ford UK, finalizzato a favorirne la crescita a lungo termine in tutto il mondo.

Con tali soldi la storica casa automobilistica USA dovrà sviluppare motori più puliti e unità di alimentazione elettrica ed a proseguire la sua trasformazione globale, progettando e producendo veicoli intelligenti, connessi ed elettrificati per i clienti di tutto il mondo.

Ford gestisce vari siti in tutto il Paese, tra cui il più grande centro di ricerca e sviluppo (R&S) automobilistico dell'UK, con sede nell'Essex, e impiega direttamente oltre 5.500 dipendenti in tutto il Paese.

La casa automobilistica USA è presente nel Paese sin dal 1911 ed il centro di ricerca e sviluppo di Basildon impiega migliaia di dipendenti altamente qualificati.

Negli ultimi anni, Ford UK ha investito molto nello sviluppo di veicoli elettrici, tra cui la trasformazione da 380 milioni di sterline del suo stabilimento di Halewood, che ha prodotto trasmissioni e motori elettrici per veicoli storici come il furgone Ford Transit e la Ford Puma.

L'azienda ha inoltre investito 70 milioni di sterline in laboratori di collaudo e sviluppo all'avanguardia, sempre presso il suo sito di ricerca e sviluppo dell'Essex.

È l'ennesimo segnale del sostegno del governo Starmer al settore automobilistico.

Tra questi, il lancio di un sussidio per le auto elettriche per sostenere la transizione verso veicoli a zero emissioni e incentivare la produzione sostenibile, e la pubblicazione dell'Advanced Manufacturing Sector Plan e della Modern Industrial Strategy, che impegnano 2 miliardi di sterline in capitale e finanziamenti per la ricerca e sviluppo fino al 2030, e altri 500 milioni di sterline per estendere il sostegno alla ricerca e sviluppo fino al 2035.

Questo sostegno sta dando ai produttori innovativi la fiducia necessaria per perseguire i progressi tecnologici necessari nel settore automobilistico.

Le case automobilistiche britanniche attualmente beneficiano di importanti riduzioni tariffarie sulle esportazioni verso gli USA, grazie allo storico accordo commerciale siglato con Washington.

L'UK è l'unico Paese ad aver siglato questo accordo con l'amministrazione Trump che riduce i dazi sulle esportazioni di automobili dal 27,5% al 10%, con un risparmio per le case automobilistiche di centinaia di milioni di dollari ogni anno e la salvaguardia di centinaia di migliaia di posti di lavoro, a sostegno del Piano per il Cambiamento.

“Questa garanzia di prestito da 1 miliardo di sterline rappresenta un importante impulso per il settore automobilistico britannico.

Contribuirà a sviluppare prodotti leader a livello mondiale, ad aprire nuovi mercati di esportazione e a garantire posti di lavoro.

Questo è il nostro Piano per il Cambiamento in azione: favorire la crescita e mettere più soldi nelle tasche delle persone” - ha dichiarato il Cancelliere dello Scacchiere Rachel Reeves.