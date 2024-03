Calabria, Anna Maria Stanganelli: “Il Garante della Salute si farà carico del caso di Luca Garofalo”

Dopo aver pubblicato ieri la storia di Luca Garofalo, il disabile calabrese che cerca disperatamente di farsi acquistare dall’Asp di Crotone una nuova carrozzella per poter vivere, ci scrive il Garante per la Salute Anna Maria Stanganelli, per manifestare la grande disponibilità della Regione.

di Pino Nano | Martedì 05 Marzo 2024 Condividi questo articolo

di Pino Nano

Martedì 05 Marzo 2024

Come tutte le donne manager che si rispettino, Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute per la Regione Calabria, è una macchina da guerra. “Ho contattato -ci scrive- nelle scorse ore Luca Garofalo, dopo aver appreso dalla stampa la sua difficoltà nell’ottenimento di una carrozzina a rotelle elettrica, che possa consentirgli una maggiore autonomia e lo svolgimento delle attività quotidiane all’esterno. Sono in attesa della sua documentazione, che mi trasmetterà a stretto giro, per chiedere ufficialmente agli uffici competenti dell’Asp di Crotone quali motivazioni eventualmente ostano all’ottenimento di tale importante ausilio tecnico.” Ma Anna Maria Stanganelli è andata molto oltre: “.Ho onformato il Garante dei diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari che sta seguendo assieme a me la vicenda. Nello stesso tempo, è pervenuta a quest’Ufficio comunicazione da parte del Presidente della Prima circoscrizione della provincia di Reggio Calabria del Lions International, Sandro Borruto, che mi ha comunicato anche a nome degli altri Presidenti delle altre circoscrizioni, Maurizio Bonanno e Giovanni Malomo che i clubs calabresi, guidati dal Governatore Pasquale Bruscino, sono pronti a farsi carico delle spese per l’ausilio richiesto”. Ma già nei giorni scorsi con il Lions International il Garante Anna Maria Stanganelli e il Garante Ernesto Siclari avevano stipulato un protocollo d’intesa sui temi dell’inclusione sociale e della disabilità, “un supporto importante, che nel caso di diniego da parte del Servizio Sanitario regionale, consentirà al giovane Luca, di ottenere questo ausilio così importante per lui. Gli ho promesso che nei prossimi giorni andrò a trovarlo”. Mai risposta ufficiale è arrivata così.

