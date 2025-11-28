Calcio, Coppa Italia: buona la prima per il Bologna, 2-1 contro il Parma

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Decisiva un'incornata di Castro all'89'.
Decisiva un'incornata di Castro all'89'.
Vittoria in rimonta per il Bologna di Vincenzo Italiano, nel match d'esordio in Coppa Italia contro il Parma: allo Stadio Dall'Ara, la partita è finita con il risultato di 2-1 in favore dei rossoblù campioni in carica.
Ad andare in rete per primi sono gli emiliani, con Benedyczak che insacca al 13', ma i padroni di casa riescono a ribaltare la situazione andando a segno prima con Rowe (38’) e poi con Castro, che chiude i conti all'89'.
Ai quarti, i felsinei affronteranno il vincitore del match Lazio-Milan.
Pronti, via, e gli emiliani, forti del 3-2 contro lo Spezia nel turno precedente, cercano il goal: al 6', Benedyczak prende l'iniziativa, ma trova il muro di Ravaglia, che si prende gli applausi del pubblico. Il polacco, però, si riscatta sette minuti dopo, tirando un destro preciso contro cui l'estremo difensore felsineo nulla può fare.
L'attaccante gialloblù si scatena, e al 18' cerca il raddoppio, ma Ravaglia si fa trovare pronto, mentre dall'altra parte, al 30', Bernardeschi suggerisce un pallone interessante per Fabbrian, che, però, non riesce ad agganciare in area.
A riportare i conti in parità (1-1) è Rowe, che al 38' salta Trabucchi, prende il palo e non sbaglia sulla ribattuta.
Nel secondo tempo, i padroni di casa occupano la metà campo avversaria e sfiorano il vantaggio con Lucumì, ma lo sbaglio più clamoroso avviene al 69', con Lovik, che manca una grande chance per i gialloblù.
I felsinei ci provano ancora con Lykogiannis, che però trova i guantoni di Guaita pronti, poi, al 78', è ancora Lovik a cercare il raddoppio emiliano, ma ancora una volta il tiro manca il bersaglio.
Negli ultimi dieci minuti di partita scende in campo anche Immobile, ma a mandare i tifosi del Bologna in visibilio ci pensa Castro: Delprato manda la palla in rimessa laterale, Holm lancia un ottimo cross e Castro incorna all'89', regalando ai felsinei la vittoria del derby emiliano e l'accesso ai quarti di Coppa Italia, dove affronteranno la vincente di Lazio-Milan.