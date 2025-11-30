Addio all'icona del tennis italiano Nicola Pietrangeli

Il tennis italiano perde la sua icona: è morto, all'età di 92 anni, Nicola Pietrangeli, il primo azzurro a vincere uno Slam, trionfatore al Roland Garros del 1959 e capitano della storica Nazionale che, nel 1976, in Cile, vinse la Coppa Davis.

Nato a Tunisi l'11 settembre 1933, dal 1957 al 1964 fu considerato come uno tra i migliori dieci tennisti al mondo: giunto al terzo posto in classifica, vinse due volte lo Slam parigino (1959 e 1960), tre volte il torneo di Monte Carlo e due volte gli Internazionali d'Italia.

Durante la sua carriera vinse, in tutto, 67 titoli, e ancora oggi è primatista mondiale in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare e in doppio. Dopo aver raggiunto la finale per due volte, nel 1960 e nel 1961, nel 1976, in Cile, arrivò la storica vittoria, con la Nazionale da lui stesso capitanata.

"Il tennis italiano perde il suo simbolo più grande, e io perdo un amico", così il Presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ricorda Nicola Pietrangeli. "Nicola non è stato soltanto un campione: è stato il primo a insegnarci cosa volesse dire vincere davvero, dentro e fuori dal campo - prosegue -. È stato il punto di partenza di tutto quello che il nostro tennis è diventato. Con lui abbiamo capito che anche noi potevamo competere con il mondo, che sognare in grande non era più un azzardo".

"Quando si parla di Nicola, si pensa subito ai record, alle Coppe Davis, ai titoli e ai trionfi che resteranno per sempre nella nostra storia. Ma la verità è che Nicola era molto di più. Era un modo di essere. Con la sua ironia tagliente, il suo spirito libero, la sua voglia inesauribile di vivere e di scherzare, riusciva a rendere il tennis qualcosa di umano, di vero, di profondamente italiano", conclude Binaghi.

"Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis, ci lascia a 92 anni. Primatista assoluto in Coppa Davis e protagonista di tante pagine indimenticabili, il suo ricordo resterà nella memoria di tutti. Alle persone a lui care giungano le mie condoglianze e quelle del Senato della Repubblica", scrive su Facebook il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Ricordiamo Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e appassionato della nostra Lazio. Un campione che ha portato in alto l'Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori", ricorda la Lazio, in una nota. "Primo italiano a vincere uno Slam, due Roland Garros, capitano non giocatore della prima vittoria di Davis della nostra Nazionale", conclude il club biancoceleste.

"Pietrangeli ha portato in alto nel mondo il tennis italiano prima di tutti con un'eleganza e un estro unici. Per lui, ancora più dei tantissimi trofei, parlano i riconoscimenti che non sono mai mancati da tutto il circuito. Addio, Nicola, ci mancherai. Un abbraccio alla famiglia". Così, su X, la vicepresidente della Fitp, Chiara Appendino.