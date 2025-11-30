Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 12:28
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Addio all'icona del tennis italiano Nicola Pietrangeli
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Addio all'icona del tennis italiano Nicola Pietrangeli

Il primo azzurro a vincere uno Slam, capitano della Nazionale che vinse la Coppa Davis nel 1976, si è spento all'età di 92 anni.

(Prima Pagina News)
Lunedì 01 Dicembre 2025
Roma - 01 dic 2025 (Prima Pagina News)

Il primo azzurro a vincere uno Slam, capitano della Nazionale che vinse la Coppa Davis nel 1976, si è spento all'età di 92 anni.

Il tennis italiano perde la sua icona: è morto, all'età di 92 anni, Nicola Pietrangeli, il primo azzurro a vincere uno Slam, trionfatore al Roland Garros del 1959 e capitano della storica Nazionale che, nel 1976, in Cile, vinse la Coppa Davis.

Nato a Tunisi l'11 settembre 1933, dal 1957 al 1964 fu considerato come uno tra i migliori dieci tennisti al mondo: giunto al terzo posto in classifica, vinse due volte lo Slam parigino (1959 e 1960), tre volte il torneo di Monte Carlo e due volte gli Internazionali d'Italia.

Durante la sua carriera vinse, in tutto, 67 titoli, e ancora oggi è primatista mondiale in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare e in doppio. Dopo aver raggiunto la finale per due volte, nel 1960 e nel 1961, nel 1976, in Cile, arrivò la storica vittoria, con la Nazionale da lui stesso capitanata.

"Il tennis italiano perde il suo simbolo più grande, e io perdo un amico", così il Presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ricorda Nicola Pietrangeli. "Nicola non è stato soltanto un campione: è stato il primo a insegnarci cosa volesse dire vincere davvero, dentro e fuori dal campo - prosegue -. È stato il punto di partenza di tutto quello che il nostro tennis è diventato. Con lui abbiamo capito che anche noi potevamo competere con il mondo, che sognare in grande non era più un azzardo".

"Quando si parla di Nicola, si pensa subito ai record, alle Coppe Davis, ai titoli e ai trionfi che resteranno per sempre nella nostra storia. Ma la verità è che Nicola era molto di più. Era un modo di essere. Con la sua ironia tagliente, il suo spirito libero, la sua voglia inesauribile di vivere e di scherzare, riusciva a rendere il tennis qualcosa di umano, di vero, di profondamente italiano", conclude Binaghi.

"Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis, ci lascia a 92 anni. Primatista assoluto in Coppa Davis e protagonista di tante pagine indimenticabili, il suo ricordo resterà nella memoria di tutti. Alle persone a lui care giungano le mie condoglianze e quelle del Senato della Repubblica", scrive su Facebook il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.

"Ricordiamo Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e appassionato della nostra Lazio. Un campione che ha portato in alto l'Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori", ricorda la Lazio, in una nota. "Primo italiano a vincere uno Slam, due Roland Garros, capitano non giocatore della prima vittoria di Davis della nostra Nazionale", conclude il club biancoceleste.

"Pietrangeli ha portato in alto nel mondo il tennis italiano prima di tutti con un'eleganza e un estro unici. Per lui, ancora più dei tantissimi trofei, parlano i riconoscimenti che non sono mai mancati da tutto il circuito. Addio, Nicola, ci mancherai. Un abbraccio alla famiglia". Così, su X, la vicepresidente della Fitp, Chiara Appendino.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

morte
Nicola Pietrangeli
PPN
Prima Pagina News
tennis

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it