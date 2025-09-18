Calcio, Serie A, Lazio: lesione di basso grado per Lazzari, non parteciperà al derby

La Lazio continua ad allenarsi a Formello, in vista del derby di Campionato contro la Roma.

All'appuntamento, il club arriva con qualche problema, tra la sconfitta con il Sassuolo e alcuni forfait che porteranno Sarri a fare delle scelte obbligate: alla stracittadina non parteciperà Lazzari, che, secondo quanto riferisce il club in una nota, ha riscontrato "una lesione di basso grado al muscolo soleo destro e ha già iniziato il percorso fisioterapico".

In forse Patric, Castellanos, Rovella e Vecino, che continuano ad allenarsi a parte, mentre Gigot, che ormai è poco presente nella rosa, è stato "sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia. L'operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia", riferisce ancora il club.