Calcio, Serie A, Lazio: Maurizio Sarri rassegna le dimissioni

Maurizio Sarri ha rassegnato le sue dimissioni dal ruolo di allenatore della Lazio.Il tecnico toscano ha deciso di dire addio alla panchina biancoceleste, dopo l'ultima sconfitta subita in casa all'Olimpico contro l'Udinese, la quarta consecutiva in 5 match.Al momento, la situazione del club biancoceleste è disastrosa: sono al nono posto in Campionato, a grandissima distanza dalla zona Champions.