Meloni: "Papa Francesco parteciperà al G7 sull'Intelligenza Artificiale"

"Sono onorata di annunciare la partecipazione di Papa Francesco ai lavori del G7 nella sessione dedicata all’intelligenza artificiale". Così, in un videomessaggio, la premier, Giorgia Meloni.

“Ringrazio di cuore il Santo Padre per aver accettato l’invito dell’Italia. La sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all’intero G7: è la prima volta nella storia che un Pontefice partecipa ai lavori del gruppo”, prosegue.

La presenza del Santo Padre, aggiunge Meloni, “darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale dell’intelligenza artificiale. L’attività politica nazionale e internazionale, viene dall’uomo, si esercita mediante l’uomo ed è per l’uomo. Questo sarà sempre il nostro impegno e il nostro cammino”.

L'Intelligenza Artificiale, sottolinea, è “una tecnologia che può generare grandi opportunità ma che porta con sé enormi rischi, oltre a incidere sugli equilibri globali. Il nostro impegno è quello di sviluppare meccanismi di governance per garantire che l’IA sia incentrata sull’uomo e controllata dall’uomo”.

Dal 1 gennaio, l'Italia presiede il G7, “una responsabilità storica in un tempo particolarmente complesso. Le sfide che il G7 è chiamato ad affrontare sono di importanza strategica per il nostro presente e per il nostro futuro”, continua Meloni, per poi riaffermare che il G7 “confermerà il suo sostegno all’Ucraina, continuerà a lavorare per arrivare a una pace giusta e duratura”.

Durante il vertice, prosegue la Presidente del Consiglio, “ci occuperemo del conflitto in Medio Oriente, per scongiurare un’escalation, riportando pace, stabilità e sicurezza in tutta la regione”.

“Getteremo insieme le basi per costruire un rapporto da pari a pari e di reciproco vantaggio con le nazioni in via di sviluppo e le economie emergenti, in particolare con il continente africano. Affronteremo le grandi sfide del nostro tempo, dal nesso clima-energia, fino alla sicurezza alimentare”, evidenzia ancora Meloni, per poi aggiungere: “Concentreremo la nostra attenzione sulle questioni migratorie, con l’obiettivo di combattere le reti di trafficanti di esseri umani e gettare le basi per garantire il diritto a non dover emigrare”.