Calcio, Spalletti: "Una Serie A competitiva ci permette di prendere più calciatori"

Il tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, Luciano Spalletti, è soddisfatto dell'andamento del Campionato, in cui le prime sei squadre stanno lottando strenuamente per la conquista del primo posto, a cominciare dal Napoli capolista a 25 punti, a cui fanno seguito Atalanta, Fiorentina, Lazio e Inter a 25 e la Juventus a 24 punti.

"Ai ragazzi stamattina ho fatto i complimenti per come stanno disputando la stagione, stanno mettendo in mostra un buon calcio e c'è questa competitività che fa bene un po' a tutti'', ha detto il tecnico, parlando a Coverciano.

''Si stanno vedendo bellissime partite, molto tirate dal punto di vista agonistico, molte incerte, come ieri sera Inter-Napoli - ha continuato -. E poi si vedono squadre di livello un po' più basso che danno filo da torcere a quelle più attrezzate. Questo fa crescere il movimento e permette a noi della Nazionale di prendere più calciatori''.