Aggiornato alle 20:43
Tennis, Alcaraz: "Voglio tornare primo nel ranking entro fine anno"
(Prima Pagina News)
Giovedì 07 Agosto 2025
Jannik Sinner è avvisato: Carlos Alcaraz vuole tornare numero uno entro la fine di quest'anno.

“Sono contento di quanto fatto sinora e cercherò di proseguire alla stessa maniera. Ci sono tante cose che voglio ancora aggiungere al mio gioco per fare ancora meglio durante le partite, ma per ora l’obiettivo resta lo stesso: essere felice, godermi il mio tempo sia in campo che fuori in quelli che sono i tornei più belli del mondo.

Poi, ovviamente, per quel che riguarda gli obiettivi in campo la volontà è quella di tornare al numero 1 del ranking entro la fine dell’anno. Sarà questo l’obiettivo di questa seconda metà di stagione”, ha detto il campione spagnolo, mentre si sta preparando a scendere in campo per il Masters 1000 di Cincinnati (Usa), dopo la sconfitta subìta a Wimbledon contro il tennista di San Candido.

“Sono davvero contento di come stia crescendo questa rivalità con Jannik. Credo che sia io che lui abbiamo fatto già fatto grandi cose destinate a rimanere nei libri di storia del tennis – ha proseguito Alcaraz –. Ma non sto parlando della storia che noi stiamo scrivendo nel tennis oggi, abbiamo ancora una lunga carriera davanti a noi per scoprire fin dove arriveremo e per scoprire se riusciremo o meno a scrivere questa storia, ma è una discussione che riguarda sola la gente”.


