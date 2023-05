Chianciano Terme (Si): al via il progetto Turismo Archeologico Termale Sanitario

Dal 2021 IWW, Ente di Terzo Settore, è sulle tracce del Poeta Orazio in Toscana, negli antichi luoghi di cura delle Aquae Clusinae perchè l’attenzione degli archeologi è sempre più concentrata lungo le sorgenti termali delle Terre di Siena care ad Orazio.I nostri Press Tour Termali infatti, hanno offerto ai colleghi la possibilità di entrare negli scavi di San Casciano dei Bagni seguiti dal Direttore Emanuele Mariotti e di poter ammirare in anteprima i tesori del Santuario del Bagno Grande.Sotto la pioggia, in mezzo al fango, ma ai nostri ospiti assicuravamo quello che poi si è dimostrato il successo dell’iniziativa a livello mediatico nel 2022.Oggi il nostro impegno è sul territorio di Chianciano sulle tracce delle antiche Terme di Orazio: partendo dal Bosco di Fucoli dove è stato rinvenuto il Frontone del Tempio Etrusco (durante una battuta di caccia) ai siti archeologici della Val Di Chiana censiti attraverso l’archeo-drone LAB in collaborazione con la statunitense Duke University.L’archeologia termale in Toscana è motivo di un nuovo richiamo turistico legato alla cultura ed al benessere. E questo lo sapevano bene gli etruschi che proprio in prossimità delle acque benefiche costruivano i loro insediamenti.Le sorgenti termali venivano scelte soprattutto come sito curativo e votivo come lo dimostra il Santuario del Bagno Grande di San Casciano.E proprio sulle tracce di Orazio abbiamo voluto sperimentare i benefici delle cure idropiniche con chi doveva ristabilirsi dal Covid a livello gastrointestinale, osteoarticolare e respiratorio.Dunque dopo il Covid si è avviato un progetto di rilancio del nuovo Turismo Archeologico Termale Sanitario, TATS. Da qui l’idea di far incontrare i sanitari del Policlinico Gemelli di Roma con i medici termali per raccontare la testimonianza di chi ce l’ha fatta dopo il Covid grazie alle Fonti Fucoli – Acqua Santa delle Terme di Chianciano e a cui abbiamo dedicato due conferenze sul Nuovo Termalismo Sanitario Turistico.Federterme ed il Ministero del Turismo hanno sposato il nostro progetto con il Patrocinio del Comune e delle Terme di Chianciano ed oggi inizia un nuovo corso con lo staff del Prof. Francesco Landi (Facoltà diMedicina e Chirurgia dell’Università Cattolica di Roma e Direttore UOC Riabilitazione e Medicina Fisica della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS) che aggiornerà i medici termali sul Longevity checkup avviato a Fiuggi per confrontarsi sui benefici delle cure idropiniche relativi alla longevità e alla buona salute psicofisica.A Chianciano Terme il paziente diventa turista ed il turista diventa ospite “longevo” delle Fonti. Dunque si trasforma la platea dei visitatori: non più solo pazienti over 40 o con patologie ma anche giovani, sportivi e chi ha a cura il proprio benessere psico-fisico. Il quartier generale della comunicazione sarà presso la Dimora Storica dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia del Savoia Palace, edificato per desiderio della Regina Margherita di Savoia e diventerà il luogo di incontro delle commemorazioni militari dell’Unuci a livello nazionale.