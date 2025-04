Turismo: Bova Marina, dove la storia incontra il mare

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Un luogo in cui rallentare, ascoltare storie, assaporare il tempo e vivere esperienze profonde. Lasciati accogliere da una terra generosa, tra il suono del greco antico e il profumo del bergamotto. La Calabria che non ti aspetti comincia da qui.

Non mancano le agriturismo e i ristorantini a conduzione familiare, dove ogni piatto è un racconto. Bova Marina è la meta ideale per chi cerca mare cristallino, ma anche cultura, autenticità e sapori veri.

I dolci tipici come i cudduraci e la pignolata al miele;

I maccarruni fatti in casa conditi con sugo di capra e ricotta salata;

Tra le specialità da non perdere: Il pesce stocco alla bovese, condito con cipolle rosse, pomodori secchi, olive e peperoncino;

Bova Marina è anche un paradiso per i buongustai. Qui si incontrano i profumi del mare e quelli dell’entroterra: piatti semplici, genuini, ma pieni di carattere.

L'estate a Bova Marina è scandita da una serie di eventi che uniscono folklore e contemporaneità. Da non perdere il Festival della Cultura Grecanica, che ospita spettacoli, concerti e laboratori di lingua, danza e musica tradizionale. Particolarmente suggestiva è anche la Festa di San Rocco (16 agosto), un mix travolgente di spiritualità, folclore e sapori.

