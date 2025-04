Siculiana (Ag): grande successo per le vacanze a un euro. Il Sindaco Zambito: "Più di 1.500 turisti da ogni parte del mondo"

Alla fine, si è rivelato tutto vero: le vacanze a 1 euro a Siculiana si sono rivelate non solo semplicemente "vere", ma anzi autentiche nel senso della loro riuscita in termini di organizzazione e piena soddisfazione dei turisti vincitori del concorso lanciato dall'amministrazione comunale con in testa il Sindaco Peppe Zambito. Un'iniziativa che ha avuto un'eco mediatica impressionante che ha ulteriormente alzato le aspettative.

Provenienti da tante parti del mondo, i turisti hanno goduto appieno delle bellezze naturali del territorio, conosciuto i suoi avvenimenti storici più importanti, visto scorci inediti e assaggiato le buonissime specialità enogastronomiche. Il Sindaco Peppe Zambito racconta i momenti più salienti del fine settimana appena trascorso, fra bilancio e sguardo verso il prossimo futuro.

Un bilancio obiettivo dell'iniziativa "Vacanze a 1 euro"...

“Una grande partecipazione – ha detto Zambito -, con oltre 1500 candidature da ogni parte del mondo, grazie ad una attenzione mediatica straordinaria, con un impatto promozionale al di là di ogni aspettativa che era l’obiettivo principale. Da sottolineare la collaborazione attiva di tutti gli operatori turistici del territorio che hanno condiviso e sostenuto “Vacanze a 1 euro”. Inoltre, era necessario mettersi alla prova per misurare la nostra capacità organizzativa per un’accoglienza di qualità. Dalle visite guidate alle attività esperienziali tutto ha funzionato alla perfezione. Ciò conferma la bontà della programmazione di questi anni, sia nella valorizzazione dei luoghi culturali e dei beni immateriali, sia nell’aver investito nei giovani del territorio attraverso le associazioni che costituiscono Siculiana Turistica”.

Che cosa avete fatto scoprire di Siculiana ai turisti vincitori del concorso?

“Abbiamo raccontato Siculiana attraverso la visita ai siti culturali, tra aneddoti e fatti storici. Fatto scoprire vicoli e scorci di un centro storico ricco di memoria, le nostre radici arabe e le testimonianze della presenza di una comunità ebraica. Un itinerario che ha incluso la scoperta della riserva naturale di Torre Salsa, patrimonio di biodiversità, e il borgo marinaro di Siculiana Marina, antico luogo di approdo dove insistono i silos granai dei romani. Tracce storiche e bellezze naturali si sono intrecciate in un percorso che non ha trascurato la scoperta della migliore tradizione enogastronomica siciliana”.

Quali sono state le reazioni più comuni e i commenti più originali?

“I vincitori sono arrivati con qualche dubbio e con un interrogativo: “Sarà davvero una vacanza ad 1 euro?”. Un interrogativo superato subito da una calorosa accoglienza e una forte empatia.

Si sono mostrati sorpresi nello scoprire come anche un piccolo comune sia in grado di offrire uno scrigno ricco di storia e bellezza. Una Sicilia che non vedi nelle proposte standardizzate e che riesce a meravigliarti, offrendoti una vacanza alternativa e coinvolgente.

C’è un elemento che non avevamo valutato fino in fondo e che ha sorpreso tutti, compresi noi, il valore umano dell’iniziativa. Un gruppo di persone da provenienze differenti, con lingue e storie molto diverse tra loro che si sono ritrovate a vivere insieme un’esperienza immersiva. Il risultato? Una vacanza ricca di emozioni, di scambi culturali, di arricchimento personale e la volontà di rivedersi e progettare insieme. Alla fine, non sono mancate le lacrime”.

Attraverso queste visite, anche Lei ha guardato al suo paese con occhi diversi?

“È stata una bella opportunità per leggere il mio territorio con occhi esterni. Avevamo bisogno di conferme e di misurarci con la nostra proposta turistica sul campo, per rafforzare la fiducia in un progetto che è il frutto di anni di costruzione e di impegno. Da questo punto di vista sono molto soddisfatto”.

Il concorso si ripeterà?

“Sicuramente! Riceviamo quotidianamente richieste di partecipazione e il successo dell’iniziativa ci impone una seconda edizione. Siamo convinti che rappresenta un importante stimolo per fare meglio e crescere, lavorando insieme per un progetto di comunità”.

Quali effetti spera possa sortire?

“In realtà Vacanze a 1euro sin da subito ha avuto un impatto positivo sul territorio. Oltre alla grande visibilità, tantissime le richieste di informazioni da parte di operatori turistici interessati ad inserire Siculiana tra le mete da visitare. 50 ospiti sono in arrivo la prima settimana di maggio per vivere insieme a noi la tradizionale festa del 3 maggio dedicata al Cristo Nero. Altri hanno richiesto pacchetti ad hoc che stiamo elaborando. Elemento non trascurabile le tante richieste per acquistare una casa nel nostro centro storico. L’iniziativa ha sicuramente dato un grande impulso nella direzione che auspicavamo: scommettere su uno sviluppo sostenibile, con offerta turistica di qualità, valorizzando il territorio. Sicuramente oggi Siculiana vanta 30 nuovi ambasciatori in tutto il mondo”.