Cicloturismo: quattro paradisi italiani per celebrare la Giornata Mondiale della Bicicletta

Quattro paradisi del bike tourism in Italia, per celebrare la Giornata Mondiale della Bicicletta del 3 giugno 2025: la Val d'Ega nel cuore delle Dolomiti, l'esclusivo Excelsior Dolomites Life Resort a San Vigilio di Marebbe (BZ), i Ricci Hotels, Bike Hotels di Cesenatico (FC) e lo splendido territorio dell'Emilia. Quattro destinazioni dove la passione per le due ruote incontra paesaggi mozzafiato, servizi d'eccellenza e itinerari per tutti i gusti. Un invito a riscoprire il fascino del cicloturismo e l'importanza di un mezzo di trasporto ecologico che unisce benessere personale e rispetto per l'ambiente.

Val d’Ega, emozioni tra il Latemar e il Catinaccio

Si pedala con meraviglia tra le maestose vette dolomitiche in Val d’Ega (BZ), percorsi emozionanti si snodano tra passi di montagna spettacolari e panorami indimenticabili fra il Catinaccio e il Latemar, da vivere in mountain bike o in e-bike. Da marzo a ottobre la Val d'Ega si trasforma in un universo a misura di ciclisti, con una rete completa di servizi specializzati. Noleggi bike attrezzati, scuole di mountain bike con istruttori qualificati, guide esperte per tour guidati, bike hotel, bike park e numerosi trail. Tra i tour: il Giro del Latemar in famiglia (18 giugno-17 settembre 2025), la Sellaronda per intenditori (20 giugno-26 settembre), il Tour alla scoperta di Carezza in MTB (1 luglio-26 agosto). Da non perdere, i Rosadira Bike Days, dall’11 al 15 giugno 2025, giorni speciali per partecipare a tour guidati di ogni livello, perfezionare la tecnica di guida con workshop specializzati, gustare le prelibatezze della cucina altoatesina e vivere momenti di condivisione. L’evento include anche un ricco programma dedicato alle famiglie. Per orientarsi al meglio tra i percorsi disponibili, c’è la Val d'Ega App, una guida digitale completa che raccoglie itinerari per ciclisti di ogni livello. Inoltre, con la Mountain Bike Card si può accedere facilmente alle principali funivie e completare la suggestiva Latemar Ronda con un unico biglietto giornaliero.

Il bike hotel tra le meraviglie delle Dolomiti

Un paradiso per gli amanti delle due ruote, l'Excelsior Dolomites Life Resort, certificato "Elite" dal gruppo Mountain Bike Holidays, si trova a San Vigilio di Marebbe (BZ), punto strategico con accesso a 600 km di sentieri forestali tra le Dolomiti, e propone un programma ricchissimo di attività outdoor, tra cui i tour guidati da Werner Call, proprietario e autentico amante della mountain bike. Dalle emozionanti discese freeride del Plan de Corones ai rilassanti giri in e-bike tra i parchi naturali di Fanes-Sennes-Braies e Puez-Odles, c’è un mondo su pedali per ogni esigenza. Tra gli itinerari da vivere: l'adrenalinico trail delle cascate di Fanes, i nove percorsi downhill del Plan de Corones accessibili tramite bike shuttle gratuito, lo Skills Park Cir al Piz de Plaies ideale per ogni livello, e la leggendaria Kronplatzking MTB Marathon con i suoi emozionanti 8 km di discese. Si possono noleggiare direttamente in hotel mountain bike, e-bike e biciclette per bambini, godendo inoltre di servizi dedicati come consulenza personalizzata, colazione speciale per biker e possibilità di tour guidati sei giorni a settimana con guide certificate, il tutto immersi nei panorami meravigliosi delle Dolomiti.

Emilia, terra del cicloturismo

Destinazione privilegiata per gli appassionati di ciclismo e tra le preferite in Italia dai cicloturisti, l’Emilia, la Terra dello Slow Mix fra Parma, Piacenza e Reggio Emilia accoglie i bikers con un ventaglio di itinerari versatili grazie al progetto di Visit Emilia: Emilia Bike Experience. Gli amanti della natura possono esplorare le Ciclovie dei Parchi che attraversano aree protette e borghi storici, mentre gli sportivi più audaci trovano sfide stimolanti sui sentieri montani dell'Appennino Reggiano Bike con oltre 40 percorsi di varia difficoltà. Particolarmente suggestive sono le ciclovie panoramiche come Albinea Bike e quelle della Val Trebbia, con tappe imperdibili quali la Pietra Perduca e la Pietra Parcellara. I buongustai apprezzano molto la Food Valley Bike, che collega Parma a Busseto attraversando zone di produzione di specialità gastronomiche come il Culatello di Zibello, ma anche il circuito dei Musei del Cibo, che consente di scoprire pedalando le eccellenze culinarie emiliane, dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma. Per gli appassionati di cultura, "Pedalart" propone 19 itinerari tematici che uniscono arte, storia e castelli. Sul sito - https://www.visitemilia.com/terme-outdoor/bike-experience - si possono scaricare mappe complete sui percorsi, trovare pacchetti bike con soggiorno e tour inclusi e partecipare ad eventi bike esclusivi.

In Romagna, nel regno del bike

Cesenatico (FC), città della Dolce Vita in Romagna, si conferma nel 2025 meta d'eccellenza per il cicloturismo italiano, perpetuando l'eredità del campione Marco Pantani. I Ricci Hotels, Family Resort e Bike Hotel, rappresentano il cuore di questa proposta con servizi specializzati per ciclisti di ogni livello. Il territorio offre percorsi ciclistici per tutti i gusti, che dalla costa si snodano fino alle colline romagnole, tra borghi e salite appenniniche storiche. I Ricci Hotels mettono a disposizione bici professionali a noleggio, city bike e cargo bike gratuite, colazioni energetiche, buffet pomeridiani, cene per sportivi, piscine riscaldate con idromassaggio. Con il pacchetto "Bike Special" (da 76 euro al giorno in mezza pensione) sono inclusi garage custodito, assistenza meccanica, lavanderia per abbigliamento tecnico, tour guidati e servizio di recupero in caso di problemi durante le escursioni. Gli ospiti possono godere di "Wine Biking Tour" nelle migliori cantine e visite al Podere La Fattoria di Canonica, vicino Santarcangelo di Romagna, dove i Ricci Hotels producono olio, vino e miele.