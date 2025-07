Cinema: i-Fest International Film Festival, un Premio per ricordare Marcello Walter Bruno

di Rosina Madotta

L’Associazione culturale Emmevubi ha istituito all’interno di i-Fest International Film Festival 2025 il Premio Speciale Emmevubi intitolato alla memoria del docente dell’Università della Calabria e intellettuale Marcello Walter Bruno, scomparso prematuramente il 14 luglio 2022, a seguito di un malore improvviso mentre si trovava in Toscana.

Semiologo, saggista, docente e studioso del linguaggio cinematografico, la formazione di Marcello Walter Bruno avviene a Bologna; dopo un’importante esperienza professionale come programmista-regista alla sede Rai di Cosenza, nel 1991 inizia la sua carriera accademica come docente dell’UniCal prima alla Facoltà di Lettere e Filosofia, successivamente anche presso la Facoltà di Scienze politiche. All’UniCal insegna Semiotica, Istituzioni di regia, Teoria e tecnica del linguaggio cinematografico, Semiotica degli audiovisivi, Mass media e società, Comunicazione sociale.

Figura poliedrica, il prof. Bruno ha sempre unito l’impegno accademico con una viva partecipazione alla vita culturale e intellettuale, contribuendo con saggi, attività didattiche e ricerche sulla semiotica, appassionanti laboratori in campo cinematografico e della fotografia; ricordiamo uno tra tutti il suo rapporto di intensa collaborazione nel campo della linguistica con il prof. Daniele Gambarara, con il quale aderì alla Società Linguistica Italiana e per il quale curò, insieme ad altri studiosi, il volume dal titolo “Linguistica e Filosofia del Linguaggio. Studi in onore di Daniele Gambarara”.

Marcello Walter Bruno era un docente critico di cultura libera che considerava la cultura e il sapere accademico rivolto a tutti gli studenti dell’UniCal. Celebre la piccola “edicola” che aveva allestito in uno dei corridoi del cubo 17c e dalla quale chiunque fosse di passaggio poteva attingere, scegliendo tra molteplici foto, opuscoli, testi e riviste di arti figurative e cultura cinematografica.

Era un “Sublime intellettuale meridionale” come lo ha definito Gianfranco Donadio in un commosso e forte ricordo su “I Calabresi” del 14 luglio scorso, “Ma quanto ci manca Emmevubì?”.

“Marcello, o “Emmevubi” come lo chiamavano affettuosamente studenti e colleghi giocando con le sue iniziali, era un intellettuale nel senso più autentico del termine. La sua curiosità insaziabile e il suo acume lo portavano a vedere oltre la superficie, a illuminare zone d’ombra che sfuggivano agli altri. Era un docente che non si limitava a insegnare, ma ispirava. La sua aula non era solo un luogo fisico, ma uno spazio di dialogo continuo, dove il sapere si costruiva insieme, senza barriere. […] La sua personalità era un intreccio di rigore e ironia, di passione e libertà. Non era solo un docente, ma un narratore che trasformava ogni lezione in un’esperienza estetica, come testimoniato da chi lo ha conosciuto. La sua cadenza cosentina, il suo sorriso sornione e quella barba che incorniciava il volto erano tratti distintivi di un uomo che viveva il sapere come un atto di condivisione e provocazione intellettuale”.

Come riporta il regolamento del Premio a lui dedicato, il riconoscimento è destinato all’opera cinematografica (Feature Film/Short Film) più originale e ‘S-post-ante’, che orienti cioè la visione sul mondo da una prospettiva inusuale, per un diverso pensiero. Grazie alla preziosa collaborazione con White Side Group, il Premio Speciale Emmevubi, dedicato a Feature Film e Short Fim nazionali ed internazionali, è ospitato all’interno dell’ i-Fest International Film Fest 2025, evento culturale cinematografico che si svolgerà dal 4 al 14 settembre 2025 a Castrovillari e nei territori del Parco Nazionale del Pollino. Un Festival presente inoltre nel prestigioso circuito EFA - European Festival Association ed accreditato dell'Effe Label - marchio di qualità europeo per i Festival artistici di rilievo - i-Fest 25 European Festivals Association (EFA).

Il Premio i- Fest Award 25. Premio Speciale MWB sarà assegnato da una Giuria di esperti alla migliore opera in Selezione Ufficiale che abbia un carattere ‘spostante’. È previsto un premio in denaro di 500 euro. Per iscrivere il proprio Feature Film/ Short Film: https://filmfreeway.com/i-Fest.

Tutto questo accade nel terzo anniversario della sua scomparsa ed è straordinario, in quanto rende onore ad una figura che ha partecipato nel modo migliore a scrivere, con il suo impegno e lavoro, con il suo culto del bello, dell’arte, del cinema, della fotografia, la storia dei primi cinquant’anni dell’Università della Calabria.

Nota per i candidati: “Il cinema spostante è lo sguardo del cinema verso ciò che è trascurato: Cinema’s look for the overlooked. ‘Spostante’ è l’azione che, provocata da un dubbio, genera appunto lo spostamento dall’interpretazione consegnataci dalla convenzione, verso nuove e libere direzioni di pensiero. Una ‘speculazione’ mentale e dello sguardo che coincide con la ‘spostante’ pratica artistica e di pensiero di Marcello Walter Bruno, docente dell’Università della Calabria scomparso prematuramente, intellettuale poliedrico, artista ed accademico volto costantemente alle innovazioni in ambito cinematografico ed ai più moderni linguaggi multimediali”.