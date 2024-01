Come l’IA sta trasformando lo sviluppo dei giochi

L'IA, sebbene possa anche accompagnarsi a dei rischi, in particolare per quei settori dove l’automazione è fondamentale per far funzionare bene le cose, ce ne sono altri che prolifereranno in maniera significativa.

Uno di questi è lo sviluppo di giochi, in particolare i videogiochi, i mini-games che si possono trovare su alcuni social, i siti di gioco online e altro ancora. In generale, è il settore del gaming che vedrà numerose innovazioni, di cui stiamo già vedendo alcuni cambiamenti significativi.

Uno sviluppo su più fronti

L’Intelligenza Artificiale mette a punto strumenti complessi che coinvolgono algoritmi, sistemi di apprendimento automatico e metodi di elaborazione dei dati e delle informazioni sempre più sofisticati. A livello videoludico, si tratta di un cambiamento non indifferente che potrebbe portare a numerose altre novità nel settore.

Per esempio, troviamo che la creazione di NPC (ossia, i “Personaggi non giocabili” che animano il mondo di gioco) sia ancora più semplice, ma soprattutto ricca di dettagli, sfumature e variazioni nelle interazioni con il giocatore. Possiamo immaginare delle nuove stringhe di dialogo che mutano in base agli stimoli che gli NPC ricevono, oppure in base a come il giocatore di comporta con loro e a come cambia il mondo di gioco. Sebbene questa componente sia già presente, in particolare nei giochi RPG (giochi di ruolo), l’IA sarà capace di dare un notevole impulso a questo ramo del gaming.

I meccanismi di “generazione procedurale” di cui sopra si possono applicare anche ai modelli predittivi del comportamento. Parliamo per esempio di avversari capaci di studiare le mosse del giocatore, in modo da prevederle. Questo costringe il giocatore ad adottare nuove strategie di gioco, nuove tattiche di combattimento, un nuovo arsenale o una combinazione di incantesimi mai usate prima per riuscire a stupire il nemico. Tutto ciò contribuirebbe in maniera non indifferente alla creazione di un mondo dinamico in cui ogni combattimento potrebbe essere qualcosa di nuovo e di unico.

Inoltre, potrebbe dare vita a scenari innovativi frutto di una creazione istantanea che solo l’IA potrebbe fare. Questo un giorno potrebbe anche ampliarsi e arrivare nel settore dei siti di gioco online ADM, i quali potrebbero segmentare l’offerta creando pagine apposta per le slot online gratis e quelle con soldi veri, oppure per i giochi di carte contro un avversario capace di studiare il tuo stile di gioco e reagire di conseguenza. Il livello di immersione e di strategia salirebbe sempre di più, regalando anche tanto divertimento.

Lo sport e le simulazioni

L’IA potrebbe rappresentare un nuovo ambito strategico anche nel settore dello sport e delle simulazioni. Possiamo già immaginare i coach che istruiscono le squadre. Anziché usare la classica lavagnetta, potrebbero sfruttare la potenza dell’Intelligenza Artificiale generativa per mostrare in tempo reale come la macchina reagirebbe di fronte a un cambio di strategia dell’avversario. Questo potrebbe aprire una nuova frontiera anche nel settore degli arbitri, in particolare riferimento al comportamento aggressivo dei giocatori tenuto in campo.

E per le simulazioni, l’IA sta cambiando il modo reagire agli avversari virtuali, mischiando il mondo “fisico” a quello come il metaverso e tutte le applicazioni digitali che si potranno vedere nel prossimo futuro.







Le risorse hardware: dettagli sempre più realistici

Tornando un attimo al mondo del gaming, individuiamo che l’IA potrà rendere sempre più raffinate le risorse hardware. Ottimizzandole in profondità, è possibile portare alcune tecnologie come il ray tracing a un livello superiore, offrendo ai videogiochi una qualità grafica stellare, un livello di dettaglio particellare estremamente curato e un’illuminazione quanto più fedele al modo in cui la luce si comporta nel nostro mondo.

Le prestazioni sono sempre state un fattore cruciale in questo processo: fino a poco fa, ottimizzare troppo l’aspetto grafico avrebbe reso di fatto il gioco eccessivamente pesante, con cali di frame rate