Concorso Giornalisti Rai, 81 vincitori e 121 idonei. I nomi dei 9 vincitori in Valle d’Aosta e degli 11 idonei

81 finora i giornalisti vincitori del concorso Rai, e 121 i giornalisti gli idonei, nel senso che in caso di rinunce, esclusioni o esigenze sopravvenute, potranno essere chiamati in servizio nel corso dei due anni di validità della graduatoria, ovvero fino al 16 marzo 2023.Ecco i nomi ufficiali, Regione per Regione, dei giornalisti che dai prossimi mesi diventeranno a tutti gli effetti redattori ordinari della Rai, e che verranno assegnati alla Tgr diretta daper coprire i vuoti di organico che in questi anni si sono creati nelle varie sedi regionali della Rai.Per il direttore della Tgr Alessandro Casarin è un successo senza precedenti, nessuno prima di lui -se non lui stesso con il concorso precedente- era infatti riuscito a portare a casa un bottino così notevole, 90 redattori in un colpo solo, e per giunta in un periodo di vacche magre per la Rai."Ne abbiamo davvero bisogno, registriamo pesanti vuoti d’organico nelle redazioni e poi dobbiamo far partire il portale web- dice Casarin all’ADN Kronos-, lì siamo in grave ritardo, inutile cercare responsabilità, ma la Rai, la prima azienda editoriale del Paese, si deve dotare al più presto di un portale web. Abbiamo un giacimento ma ancora non lo sfruttiamo".Vi ricordiamo anche la composizione della Commissione esaminatrice del concorso, 3722 i candidati che hanno presentato domanda, per 90 posti in tutto da distribuire nelle sedi regionali della Rai:(presidente esterno) e sei membri interni:, Direzione Editoriale Offerta Informativa;, Rai Sport;, Rai1;, Rai Academy;, Tgr;, Rainews24,, Giornale Radio Rai il membro supplente.Ecco invece chi sono i vincitori e gli idonei, regione per regione, fino a oggi.Partiamo dalla Valle d’Aosta i cui risultati sono appena arrivati in redazione., 9 vincitori:Sono risultati idonei anche i giornalisti: Selene Rinaldi, Chiara Beria, Marco Barboni, Andrea Sansovini, Emanuele Benvenuti, Thierry Pronesti, Tommaso Moretto, Francesco Mileto, Stefano Cacciani, Gian Luca Mealli, Silvia Carrel e David Trangoni, 4 vincitori:Sono risultati idonei anche i giornalisti: Elisa Marioni, Caterina Villa, Alessandro Catanzaro, Monica Tasciotti, Gabriele Salari, Ivano Porfiri, Osvaldo Baldacci e Daniele Sborzacchi, 4 vincitori:Sono risultati idonei anche i giornalisti: Anna Bigano, Giovanni Stinco, Paolo Scandale, Nicola Chiarini, Davide Sighele e Lorenzo Rotondi., 10 vincitori:Sono risultati idonei: Silvia Natella, Vito Miraglia, Alessandro Cellini, Francesco Bonaduce, Alessandro Panuccio, Federica Olivo, Giuseppe Nigro, Leo Amato, Luca Borsari, Matteo Innocenti, Alessio Aversa, Egidio Lofrano, Gabriele Santoro, Claudio Nicola Valerio Gabaldi e Pietro Scognamiglio., 5 vincitori:Sono risultati idonei anche: Maria Serena Wiedenstritt, Barbara Ciolli, Silvia Fabbi, Francesco Clementi, Giacinto Davide Guagnano, Marco Angelucci e Fabio Gobbato, 10 vincitori:Sono risultati idonei anche: Francesco Paravati, Francesco Straticò, Michele Giuseppe Carlino, Pietro Rocco Bellantoni, Mario Antonino Meliadò, Danilo Chirico, Valerio Panettieri, Domenico Giovinazzo, Alberto De Pasquale, Martina Carnovale, Consolato Minniti, Simona Musco, Concettina Schiariti, Tiziano Rugi, Rosaria Talarico e Domenico Leonardo Marino., 3 vincitori:Sono risultati idonei anche: Daniele Lettig, Dario Ronzoni e Lara Zani, 7 vincitori:Sono risultati idonei anche: Carlantonio Solimene, Daniele Meloni, Fabio Fantozzi, Paolo De Luca, Antonella Spinelli, Maria Vittoria Solomita, Giovanni Francesco Russo, Bartolomeo Ruggiero, Luigi Gaetani Dell’Acqua D’Aragona, Francesco Cocco, Alessandra Caligiuri, Lorenzo Misuraca e Antonio Angione., 5 vincitori:Sono risultati idonei anche: Paolo Bertuccio, Diego Ponze, Matteo Cantile, Alberto Battaglia, Roberto Bargone, Lorenzo Mameli, Andrea Foa e Gabriele Ticozzi., 5 vincitori:Sono risultati idonei anche: Silvio Vitelli, Damiano Fedeli, Gabriele Bonfiglioli, Federico Capezza, Carlo Musilli, Veronica Fermani, Giovanni Cedrone e Morena Bartolacci., 7 vincitori:Sono risultati idonei anche: Pasqualino Bartolomeo, Francesco Abiuso, Daniela Lombardi, Sergio Di Vincenzo, Dario Tescarollo, Dino Cardarelli, Massimo Santucci, Anna Tortora, Marco Laudonio, Antonio Fico, Pamela Pergolini, Sabrina Varriano ed Ettore Colombo., 2 vincitori:Sono risultati idonei anche: Davide Lessi, Davide Denina e Giulia Dellepiane che, in caso di rinunce, esclusioni o esigenze sopravvenute, potranno essere chiamati in servizio nel corso dei due anni di validità della graduatoria, ovvero fino al 30 marzo 2023., 5 vincitori:Sono risultati idonei anche: Valerio Penna, Marcello Longo, Cristoforo Spinella, Claudio Reale, Gianluca Mavaro, Fabio Butera, Maria Teresa Camarda, Daniele Serio, Fausto Nicastro e Giuseppe Massimo Bongiorno che, in caso di rinunce, esclusioni o esigenze sopravvenute, potranno essere chiamati in servizio nel corso dei due anni di validità della graduatoria, ovvero fino al 26 aprile 2023.Mancano all’appello naturalmente i candidati di altre Regioni italiane. Ma si fa sapere da Viale Mazzini che entro l’estate i 90 giornalisti vincitori del concorso prenderanno servizio nelle sedi che hanno chiesto di seguire.Per gli appassionati di statistiche vi diciamo anche che i due giornalisti più giovani che fin qui entreranno nella Tgr hanno 29 anni, sono entrambi uomini ed entrambi nella graduatoria della Calabria. Il giornalista più avanti con gli anni ne ha 54, è un uomo e andrà in Basilicata.