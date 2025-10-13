Hai dimenticato la password? Clicca qui
Acquista questo articolo
Connettività digitale: Quaglieri, 22 mln di euro per portare la fibra ottica nei Comuni abruzzesi
Connettività digitale: Quaglieri, 22 mln di euro per portare la fibra ottica nei Comuni abruzzesi

L’Abruzzo, prima regione italiana a firmare con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un accordo per portare la fibra ottica in 249 comuni, diventa laboratorio nazionale per la connettività e l’innovazione.

Lunedì 13 Ottobre 2025
Pescara - 13 ott 2025 (Prima Pagina News)

L’Abruzzo, prima regione italiana a firmare con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy un accordo per portare la fibra ottica in 249 comuni, diventa laboratorio nazionale per la connettività e l’innovazione.

L’Abruzzo è stata la prima regione in Italia a firmare l’accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la connettività digitale. Sono disponibili 22 milioni di euro per portare la rete in fibra ottica in 249 Comuni abruzzesi.

“È un risultato straordinario - ha commentato l’assessore con delega alle Aree interne, Mario Quaglieri - dal momento che l’Abruzzo è la prima regione italiana ad aver concluso un accordo per la connettività digitale che porterà la tecnologia che si avvale della rete in fibra ottica in maniera capillare in tutto il territorio regionale. Si tratta di un investimento strategico, - ha proseguito - che renderà l’Abruzzo completamente connesso e competitivo, grazie a una rete veloce, sicura e ramificata”.

L’assessore ha sottolinea anche come l’iniziativa si inserisca in un percorso di ricostruzione e innovazione già in atto: “Attraverso i processi di ricostruzione post-sisma del 2009 e del 2016, - ha detto - stiamo già lavorando alla digitalizzazione dei comuni del cratere. Con questo accordo, - ha spiegato - estendiamo l’intervento a tutto il territorio, senza lasciare indietro nessuna area interna o periferica”.

Le risorse impiegate provengono dai fondi europei FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – e quindi non incidono sul bilancio regionale.

“Questo progetto non grava sul bilancio della Regione Abruzzo, ma utilizza fondi europei destinati alla crescita e all’innovazione,” ha sottolineato Quaglieri. “La digitalizzazione - ha aggiunto- non è una spesa, ma una leva di sviluppo che genera competitività, attrae investimenti e migliora la qualità dei servizi per cittadini e imprese”.

Tra i benefici concreti per la comunità abruzzese, Quaglieri evidenzia le opportunità per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni: “La connettività veloce - ha proseguito- favorirà lo smart working, semplificherà l’attività delle imprese e migliorerà l’efficienza dei servizi pubblici. I piccoli comuni potranno connettersi con i centri principali, creando una rete di servizi intercomunali realmente integrata.” L’assessore ha annunciato, inoltre, che il piano sarà realizzato senza disagi per la popolazione: “Non ci saranno interruzioni o disservizi - ha assicurato - l’intervento è ex novo e si svilupperà progressivamente, con l’introduzione della fibra ottica. Per i primi cinque anni, inoltre, tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti locali abruzzesi avranno accesso gratuito ai servizi Wi-Fi ad alta connettività previsti dall’accordo con il Ministero.” “La nostra è una regione che guarda al futuro,” ha affermato Quaglieri.

“Con questo investimento, - ha concluso - l’Abruzzo diventa laboratorio nazionale per la connettività e l’innovazione, un territorio dove la digitalizzazione diventa strumento di crescita, di coesione e di sviluppo sostenibile”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

